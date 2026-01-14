আজকের রাশিফল: নেতিবাচক মানুষ থেকে দূরে থাকুন, পুরোনো প্রেমের স্মৃতি তাজা হবে

মেষ
আজ আপনার তেজ তুঙ্গে! প্রযুক্তির সহায়তায় ব্যবসায় একদম রকেটের গতিতে উন্নতি করবেন। অফিসে বসের প্রিয়পাত্র হতে পারেন, তবে সহকর্মীদের হিংসা থেকে সাবধান। স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ আছে। পিঠা খাওয়ার সময় কার পাতে কটা পড়ল তা নিয়ে ঝগড়া করে দিনটি মাটি করবেন না। অতিরিক্ত উত্তেজনায় রক্তচাপ বাড়তে পারে। শান্ত থাকুন।
বৃষ
বৃষ রাশির জাতকদের আজ পকেট একটু সামলে রাখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানোর দিন। হুট করে শেয়ারবাজারে টাকা ঢালবেন না, লস হতে পারে। আজ বাড়িতে শান্তির ডামাডোল হতে পারে। ঝগড়া শুরু হলেই মুখটা পাটিসাপটা দিয়ে ভর্তি করে রাখুন, কথা না বেরোলে অশান্তিও হবে না! লটারি কাটার কথা ভাবলে আজ বিরত থাকাই মঙ্গল।
মিথুন
আজ আপনার মাথায় হাজারটা আইডিয়া ঘুরবে। পুরোনো কোনো আইডিয়া নতুন করে কাজে লাগতে পারে। ব্যবসায়ীদের আজ লাভের মুখ দেখার সম্ভাবনা প্রবল। তবে হুটহাট ‘গো-গো-গো’ মোডে না গিয়ে একটু ‘ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ’ নীতি নিন। প্রিয়জনের সঙ্গে একটু মিষ্টি কথা বলুন, তিতা পিঠা কেউ পছন্দ করে না। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমার প্রবল যোগ।
কর্কট
আজ আপনি পেন্ডিং কাজগুলো শেষ করার জন্য একদম মরিয়া। আপনার স্মার্ট কাজের স্টাইল সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন, কিন্তু বাজেটের বাইরে গিয়ে খরচ করতে যাবেন না। বাড়ির দলিল বা বড় কোনো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত আজ না নেওয়াই ভালো, কারণ গ্রহরা একটু কনফিউজড। আজ আপনি একটু বেশিই আবেগপ্রবণ থাকতে পারেন।
সিংহ
আজ আপনার তেজ কিছুটা কম থাকতে পারে, শরীরটা একটু ম্যাজম্যাজ করবে। নতুন ব্যবসা শুরুর আগে দশবার ভাবুন। বড়দের পরামর্শ নিন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান, সন্তানদের কিছু মূল্যবান উপদেশ দিন (যদিও তারা সেটা শুনবে কি না গ্যারান্টি নেই)। বেশি ভাজাভুজি এড়িয়ে চলুন। হজমের সমস্যায় দিনটা নষ্ট হতে পারে।
কন্যা
আজ আপনি একদম শান্ত স্বভাবের। যে কাজই করবেন, নিখুঁতভাবে করবেন এবং সবার প্রশংসা পাবেন। অফিসের নতুন দায়িত্ব নিতে ভয় পাবেন না, আপনি পারবেন! তবে খুঁতখুঁতে স্বভাবটা আজ একটু কমান। অন্যের দোষ না খুঁজে পিঠের স্বাদে মন দিন। আজ কোনো সৃষ্টিশীল কাজে (গান, আঁকা বা রান্না) সময় দিলে মন ভালো থাকবে।
তুলা
প্রেমের সাগরে আজ আপনি হাবুডুবু খাবেন! জীবনসঙ্গীর সঙ্গে দারুণ সময় কাটবে। সিঙ্গেলদের জন্য নতুন কারও সঙ্গে আলাপের সম্ভাবনা। আর্থিক বিষয়েও দিনটি শুভ। হুট করে কোথাও থেকে টাকা আসতে পারে। নেতিবাচক মানুষদের থেকে দূরে থাকুন, যারা শুধু আপনার খুঁত ধরতে ব্যস্ত।
বৃশ্চিক
আজ আপনার ব্যক্তিত্বে সবাই মুগ্ধ হবে। কথার জাদুতে কঠিন কাজ সহজ হবে। ব্যবসায়িক ঝুঁকি নেওয়ার জন্য দিনটি ভালো। সাহসী পদক্ষেপে লাভ হবে। মা আজ সুস্থ বোধ করবেন, যা আপনার মনের চাপ কমাবে। সব কাজ সময়মতো শেষ করতে পারবেন না—তাই বলে আবার বসের ওপর হুল ফুটিয়ে দেবেন না যেন!
ধনু
আজ আপনার সুনাম বাড়বে। সামাজিক কোনো কাজে আপনার গুরুত্ব বাড়বে। দূরে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে। বাইক বা গাড়ি চালালে সাবধান। আপনি আজ বেশ উদার থাকবেন, কিন্তু স্বার্থপর মানুষদের থেকে সাবধান। সবাই আপনার উদারতার সুযোগ নিতে পারে। খাবারের দিকে নজর দিন, পেট বাবাজি কিন্তু আজ একটু বিগড়ে যেতে পারে।
মকর
আজ আপনার নিজের রাশি! মকর সংক্রান্তির নায়ক আজ আপনিই। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বা পদোন্নতির খবর আসতে পারে। নতুন কোনো প্রোজেক্টে বন্ধুদের সাহায্য মিলবে। তবে বিনিয়োগের জন্য দিনটি মোটেও ভালো নয়। শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে কোনো আর্থিক সুবিধা বা ভালো উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে!
কুম্ভ
আজ আপনার বুদ্ধিমত্তা বাড়বে। অনেক জটিল সমস্যার সমাধান আপনি এক তুড়িতে করে ফেলবেন। যোগব্যায়াম বা প্রাণায়াম করলে মানসিক শান্তি পাবেন। অলসতার কারণে কোনো বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে, তাই সজাগ থাকুন। অনলাইন লেনদেনে সাবধান, আজ কেউ আপনাকে ‘ডিজিটাল পিঠা’ খাইয়ে বোকা বানাতে পারে।
মীন
আজ আপনি কাজের জোয়ারে ভাসবেন। তবে আবেগের রাশ টেনে ধরুন। পুরোনো প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হয়ে স্মৃতি তাজা হতে পারে—তবে বর্তমান সম্পর্কটা যেন টালমাটাল না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন! সহকর্মীদের কথায় কান না দিয়ে নিজের বুদ্ধিতে চলুন। মা-বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। দিন শেষে পরিশ্রমের ফল খেজুরের রসে ভেজানো দুধপিঠার মতোই মিষ্টি হবে।