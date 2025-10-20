হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি এড়াতে যেমন হবে জীবনযাপন

ডা. নাদিয়া ফারহীন

মডেল: শিরিন শিলা। ছবি: মঞ্জু আলম

চলছে অক্টোবর মাস। এটি স্তন ক্যানসার সচেতনতা বৃদ্ধির মাস। প্রতিবছরের মতো এবারও বিশ্বব্যাপী এ মাসে স্তন ক্যানসারের প্রতিরোধ ও প্রতিকার এবং জীবনের মানোন্নয়ন নিয়ে স্বাস্থ্যসেবকেরা কাজ করে যাচ্ছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এবারের প্রতিপাদ্য হলো, ‘প্রতিটি গল্প অনন্য, প্রতিটি যাত্রা মূল্যবান’।

২০২৫ সালে এসেও স্তন ক্যানসার নিয়ে ভীতি, অসচেতনতা ও কুসংস্কার একজন আক্রান্ত ব্যক্তিকে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাই সবার আগে প্রয়োজন সচেতনতা। এ জন্য স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে জীবনযাপন কেমন হওয়া জরুরি, তা জানা দরকার। স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে সচেতন হওয়া এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য কিছু বিষয় দৈনন্দিন জীবনে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা

যেসব খাবার সুষম ও শরীরের শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে, শরীরের সঠিক ওজন বজায় রাখতে এবং ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে, সেসব খাবার খেতে হবে। এগুলোর মধ্য়ে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ফলমূল, শাকসবজি, কম চর্বিযুক্ত খাবার রাখা চাই। পাশাপাশি বাদ দিতে হবে সব ধরনের প্রক্রিয়াজাত মাংস ও চিনিযুক্ত পানীয়।

শারীরিক পরিশ্রম করা

প্রতিদিনের জন্য ব্যায়ামের একটি নির্দিষ্ট রুটিন থাকতে হবে। দিনে ৩০ থেকে ৬০ মিনিটের মধ্যে মাঝারি থেকে উচ্চ তীব্রতার শারীরিক কার্যকলাপ স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন এবং চিকিৎসা চলছে, তাঁদের জন্যও চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যায়ামের রুটিন থাকা জরুরি। চিকিৎসার কারণে যে শারীরিক অবসাদ চলে আসে, তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে ব্যায়াম। কারণ, ব্যায়াম এন্ডোরফিন হরমোন বৃদ্ধির মাধ্যমে ভালো বোধ করাতে সহায়ক।

কিছু প্রসাধনী এড়িয়ে চলা

বেশ কয়েকটি গবেষণায় ডিওডোরেন্ট এবং অ্যান্টিপার্সপিরেন্ট ব্যবহারের সঙ্গে স্তন ক্যানসারের যোগসূত্র মিলেছে; বিশেষ করে যদি আন্ডারআর্ম শেভ করার পরপরই সেগুলো ব্যবহার করা হয়, তাহলে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি এবং দ্রুত হতে পারে। কিছু প্রসাধনীতে প্যারাবেন বা অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিকের উপস্থিতি এবং স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি নিয়ে গবেষণা এখনো চলছে। যাঁদের স্তন ক্যানসারের চিকিৎসা চলছে, তাঁরা তো বটেই, যেকোনো বয়সের যে কেউ প্রসাধনী ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন।

মানসিক শক্তি বাড়ানো

ক্যানসার যদি শনাক্ত হয়েই যায়, তাহলে ভয় পাবেন না। এর প্রতিকারের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা শুরু করাতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ বাড়াতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটানো, শখের চর্চা করলে আমাদের শরীরে ভালো হরমোন নিঃসৃত হয়, যা অনেক সময় আপনাকে ক্যানসারের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে অনেকটাই বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম।

সব শেষে প্রতিবছর নিয়ম করে স্ক্রিনিং ম্যামোগ্রাম করানো জরুরি। যদি আপনার পরিবারে কারও স্তন ক্যানসার থাকে, তাহলে আপনার স্তনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানা এবং আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে পরিবর্তনগুলো জানানো অপরিহার্য।

প্রতিরোধের উপায়

  • ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
  • প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটুন বা ব্যায়াম করুন।
  • খাদ্যতালিকায় তাজা ফল ও শাকসবজি রাখুন।
  • ধূমপান ও মদ্যপান পরিহার করতে হবে।
  • প্রসবের পর বুকে পর্যাপ্ত দুধ উৎপন্ন হলে সন্তানকে অবশ্যই বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।
  • নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

কাদের ঝুঁকি বেশি

  • বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এ ক্যানসারের স্বাভাবিক ঝুঁকি বাড়ে (বিশেষ করে
  • ৪০ বছরের পর)।
  • যাদের পরিবারের কোনো সদস্যের স্তন অথবা ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের ইতিহাস আছে।
  • হরমোনের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার।
  • স্থূলকায় শরীর, কায়িক পরিশ্রমের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস যাদের রয়েছে।
  • অতিরিক্ত ধূমপান ও মদ্যপান।
  • প্রথম সন্তান দেরিতে নেওয়া বা দুধের পর্যাপ্ততা থাকা সত্ত্বেও সন্তানকে বুকের দুধ না খাওয়ানো।

স্ক্রিনিং ও পরীক্ষার উপায়

  • নিজে পরীক্ষা: মাসে একবার, মাসিক শেষ হওয়ার ৫ থেকে ৭ দিন পর নিজেই নিজের স্তন পরীক্ষা করা উচিত। স্তনে কোনো ব্যথাহীন চাকা, স্তনের বোঁটায় রং পরিবর্তন অথবা কোনো কিছু নিঃসরণ হচ্ছে কি না, খেয়াল রাখতে হবে। ২০ বছর বয়স থেকে প্রতি ৩ বছর পর চিকিৎসকের কাছে পরীক্ষা করাতে হবে।
  • ম্যামোগ্রাম: বয়স ৪০ পার হওয়ার পর ১ থেকে ২ বছর অন্তর ম্যামোগ্রাম করানো উচিত। যদি স্তন ক্যানসারের পারিবারিক ইতিহাস থাকে, তাহলে এটি আরও আগে শুরু করা দরকার।

হাত বাড়িয়ে দিন

রোগ ধরা পড়লে স্বাভাবিকভাবেই রোগী তীব্র মানসিক চাপে থাকবে। সে ক্ষেত্রে পরিবারকে সহানুভূতির হাত বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে কাউন্সেলিং নিতে হবে। এ ছাড়া মানসিক ও সামাজিক সহায়তার মাধ্যমে রোগীর ভয়, উদ্বেগ, হতাশা, একাকিত্বের ভোগান্তি কমানো এবং ডিব্রিফিং ও আত্মিক সেবা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

ডা. নাদিয়া ফারহীন, এমডি, প্যালিয়েটিভ মেডিসিন, চিকিৎসক ও কো-অর্ডিনেটর, মমতাময় নারায়ণগঞ্জ প্রকল্প

