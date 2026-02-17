সেহরিতে যা খাবেন, যা খাবেন না

শুরু হতে যাচ্ছে সিয়াম সাধনার মাস রমজান। আত্মশুদ্ধির এই মাসে আমরা অনেকে যে বিষয়ে চিন্তিত থাকি, তা হচ্ছে ইফতার ও সেহরিতে খাদ্যতালিকায় কোন কোন খাদ্য রাখলে সুস্থভাবে সারা মাস রোজা রাখা যাবে। অধিকাংশ সময় ইফতারের খাবারকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে দিন শেষে আমরা অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে যাই। তাই সেহরিতে ভারসাম্যপূর্ণ সমৃদ্ধ, স্বাস্থ্যকর, পরিকল্পিত ও সুষম খাবার খেতে হবে। পাশাপাশি খাবার রান্নার স্বাস্থ্যকর উপায়ও জেনে নিতে হবে। এবার রোজা হচ্ছে গরমে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। এতে সারা দিন রোজা রাখার পর যে দুর্বলতা, অসুস্থতা ও অতিরিক্ত ক্লান্তি, তার অনেকটাই দূর করা যাবে।
সেহরিতে যেসব খাবার খাবেন
শর্করাসমৃদ্ধ খাবার: সেহরিতে এমন ধরনের খাবার খাওয়া উচিত, যা হজম হতে সময় লাগে এবং দীর্ঘক্ষণ কর্মশক্তি ধরে রাখতে সাহায্য করে। এ কারণে এ সময়ের খাদ্যতালিকায় শর্করাজাতীয় খাবার খাওয়া উচিত। কারণ, জটিল শর্করাজাতীয় খাবার ধীরে ধীরে রক্তে গ্লুকোজ সরবরাহ করে এবং দেহে শক্তি জোগায়। ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত, আলু, চিড়া, ওটস, সিরিয়াল, বার্লি, লাল আটার রুটি ইত্যাদি রাখতে পারেন সেহরির খাবারের তালিকায়। তবে রোগভেদে খাবারের তালিকা ভিন্ন হতে পারে চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদের পরামর্শে।
প্রোটিন জাতীয় খাবার: সেহরিতে আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় খাবার থাকলে তা দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সারা দিন শরীরে শক্তি জোগাবে। মাছ, মুরগির মাংস, কবুতরের মাংস, কোয়েলের মাংস, তরল দুধ, গুঁড়া দুধ, দুধ দিয়ে তৈরি খাবার, ডিম, ডাল, সয়া বড়ি ইত্যাদি খাবার প্রোটিনের ভালো উৎস। এসব খাবারে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন ইত্যাদি পুষ্টির উপাদানও প্রচুর থাকে, যা হাড়ের সুস্থতার জন্য জরুরি।
আঁশ ও পানিযুক্ত সবজি: খাদ্যতালিকায় আঁশ ও পানিযুক্ত সবজি রাখতে হবে। এগুলোর মধ্যে আছে ডাঁটা, পটোল, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, মিষ্টিআলু, বেগুন, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, বিভিন্ন জাতের সবুজ শাক, কচু, টমেটো ইত্যাদি।
সেহরিতে যেসব খাবার খাবেন না
যা মেনে চলবেন
লেখক: ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্ট ও ডায়েট কনসালট্যান্ট, আর রাহা হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক লিমিটেড