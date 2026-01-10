রাইস কুকার ব্যবহারের ভুল ও সতর্কতা

অনেকে মনে করেন, রাইস কুকার মানেই হলো চাল আর জল দিয়ে সুইচ টিপে দেওয়া। ব্যস, কাজ শেষ! কিন্তু নিখুঁত ঝরঝরে ভাত পাওয়া কিংবা এই যন্ত্রকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে কিছু ছোট ছোট ভুলের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। আমাদের অজান্তেই করা কিছু ভুল রাইস কুকার ও খাবার—উভয়েরই ক্ষতি করতে পারে। রাইস কুকার ব্যবহারে যে বিষয়গুলো এড়িয়ে চলবেন, তা জেনে নিয়েই ব্যবহার করুন রাইস কুকার। রাইস কুকার ব্যবহারের সময় ছোট ছোট সতর্কতা মেনে চললে আপনি নিখুঁত স্বাদের খাবার পাবেন। পাশাপাশি আপনার প্রিয় কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সটি থাকবে নতুনের মতো।
চাল না ধুয়ে রান্না করা
চাল ধোয়া অনেকের কাছে বাড়তি ঝামেলা মনে হতে পারে। কিন্তু চালের গায়ে লেগে থাকা বাড়তি স্টার্চ বা মাড় না ধুলে ভাত আঠালো হয়ে যায়। এ ছাড়া এই স্টার্চের কারণে রান্নার সময় পানি উপচে পড়ে চারপাশ নোংরা হতে পারে। কুকারের নিচে ভাত পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই চাল ধুয়ে পরিষ্কার পানি ব্যবহার করা ভালো।
সঠিক অনুপাত বজায় না রাখা
রাইস কুকারের গায়ে থাকা মাপগুলো সাধারণত সাধারণ সাদা চালের জন্য। কিন্তু বাসমতী, জেসমিন বা ব্রাউন রাইসের ক্ষেত্রে পানির অনুপাত ভিন্ন হয়। যেমন বাসমতীর জন্য ১.৫: ১ এবং ব্রাউন রাইসের জন্য ২.২৫: ১ অনুপাত অনুসরণ করা উচিত। সঠিক পরিমাপ না জানলে ভাত হয় বেশি শক্ত। নয়তো একদম গলে যাবে। কুকার অতিরিক্ত ভর্তি করাও একটা ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ, চাল সেদ্ধ হওয়ার পর ফুলে দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই কুকারের ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি চাল ও জল দিলে তা উপচে পড়ে আপনার রান্নাঘর নোংরা করবে। এতে ভাতের মানও নষ্ট হয়। প্রয়োজনে কয়েকবারে রান্না করুন। কিন্তু কুকার উপচে পড়ার সুযোগ দেবেন না।
রান্নার মাঝে ঢাকনা খোলা
খাবার কেমন হচ্ছে, তা দেখার কৌতূহল সবার থাকে। কিন্তু রান্নার মাঝে ঢাকনা খুললে ভেতরের জমানো ভাপ বা স্টিম বেরিয়ে যায়। রাইস কুকার মূলত এই স্টিমের সাহায্যে ভাত রান্না করে। একবার ঢাকনা খুললে ভেতরের তাপমাত্রা কমে যায়, ফলে ভাত সমানভাবে সেদ্ধ হয় না। অনেক কুকারে খাবার দীর্ঘক্ষণ গরম রাখার সুবিধা থাকে। তবে একদম পানিশূন্য অবস্থায় বা দীর্ঘ সময় ধরে কুকারটি একা ফেলে রাখবেন না। কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেইন সুইচ বন্ধ করে প্লাগ খুলে রাখুন।
বেশিক্ষণ ‘কিপ ওয়ার্ম’ মুডে রাখা
রাইস কুকারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এটি ভাত গরম রাখে। তবে এটি ১২ ঘণ্টার বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। দীর্ঘ সময় ‘কিপ ওয়ার্ম’ মুডে থাকলে ভাত শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায় এবং এর প্রাকৃতিক ঘ্রাণ নষ্ট হয়ে যায়; বিশেষ করে বাসমতী চালের ক্ষেত্রে এটি বেশি ঘটে। টাইমার বাজার সঙ্গে সঙ্গে ভাত বেড়ে ফেলা একটি সাধারণ ভুল। কুকারের সুইচ বন্ধ হওয়ার পর ৫ থেকে ১০ মিনিট ভাতের হাঁড়িটি ঢেকে রাখা উচিত। এতে অবশিষ্ট জলীয় বাষ্প ভাতের ভেতর সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিটি দানা ঝরঝরে হয়।
বিশেষ সতর্কতা
রাইস কুকারের ভেতরের পাত্রটি সাধারণত নন-স্টিক কোটিংযুক্ত থাকে। সেখানে স্টিল বা অ্যালুমিনিয়ামের চামচ ব্যবহার করলে কোটিংয়ে আঁচড় পড়ে যায়, যা কুকারের আয়ু কমিয়ে দেয়। সব সময় কুকারের সঙ্গে দেওয়া প্লাস্টিক বা কাঠের পডেল ব্যবহার করুন। এতে ভাতও থেঁতলে যায় না। রাইস কুকার কখনো জানালার পর্দা, কাঠের শেলফ বা আলমারির নিচে রাখবেন না। রান্নার সময় কুকার থেকে যে গরম ভাপ বা স্টিম বের হয়, তা এসব জিনিসের ক্ষতি করতে পারে। পানি বা খাবার ঢালার সময় খেয়াল রাখুন, যেন পাওয়ার কর্ড বা প্লাগ ভিজে না যায়। পরিষ্কার করার আগে অবশ্যই প্লাগ খুলে নিন এবং মূল বৈদ্যুতিক অংশটি কখনো জলে ডোবাবেন না; কেবল ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে নিন।
শুধু ভাত রান্নাতেই সীমাবদ্ধ থাকা
রাইস কুকার মানেই যে শুধু ভাত, তা কিন্তু নয়! এই যন্ত্র অত্যন্ত বহুমুখী। এতে আপনি ওটস, ডাল, সবজি এমনকি কেকও বানাতে পারেন। এমনকি মাছ বা ডাম্পলিং স্টিম করার জন্যও এটি দারুণ। তাই একে কেবল চাল রান্নার যন্ত্র মনে করাটাও একধরনের ভুল।
কেনার আগে জেনে নিন
১। সব সময় নামী ব্র্যান্ড বা নির্ভরযোগ্য দোকান থেকে রাইস কুকার কিনুন এবং প্রস্তুতকারকের নির্দেশিকা মেনে চলুন।
২। নতুন কুকার কেনার পর কোম্পানির ওয়েবসাইটে সেটি নিবন্ধন করে রাখা ভালো। এতে পণ্যে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়লে কোম্পানি সহজে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।
৩। আপনার কুকারে সঠিক প্লাগ আছে কি না, নিশ্চিত করুন। প্লাগ বা সকেটে কোনো পোড়া দাগ, অদ্ভুত শব্দ (buzzing) কিংবা অতিরিক্ত তাপ অনুভব করলে সেটি ব্যবহার বন্ধ করে দিন।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান, দ্য ডেইলি মিল, ইলেকট্রিক্যাল সেফটি ফার্স্ট