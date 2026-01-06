শীতের দিনে পারফিউম দীর্ঘস্থায়ী করার কৌশল

শীতের সকাল মানেই কুয়াশার চাদর, পশমি কাপড়ের ওম আর এক কাপ ধোঁয়া ওঠা চা কিংবা কফি। কিন্তু সুগন্ধিপ্রেমীদের জন্য এই ঋতু কিছুটা বিড়ম্বনারও বটে। দেখা যায়, শখের পারফিউম মেখে বের হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তার রেশ মিলিয়ে গেছে। দোষটা সুগন্ধির নয়, প্রকৃতির; অর্থাৎ শীতের শুষ্ক বাতাস আর হিমেল আবহাওয়ার। তাপমাত্রা কম থাকলে সুগন্ধির অণুগুলো ছড়ানোর সুযোগ পায় না। এদিকে শুষ্ক চামড়া সুগন্ধি ধরে রাখতে পারে না। ফলে খুব অল্প সময়ে সুগন্ধির আয়ু ফুরিয়ে যায়।
ঘাবড়ানোর কিছু নেই। শীতের রুক্ষতা জয় করে প্রিয় সুগন্ধি সারা দিন সজীব রাখার কিছু কৌশল আছে। শীতকালে সেগুলো মেনে চলুন। এই ধূসর দিনগুলোতে আপনার প্রিয় সুবাস হয়ে উঠুক আপনার ছায়াসঙ্গী। সঠিক প্রয়োগ আর কৌশলে আপনার উপস্থিতি হোক আরও মোহনীয় ও দীর্ঘস্থায়ী।
ত্বকের ক্যানভাস হোক আর্দ্র
সুগন্ধি অনেকটা স্লাইডের মতো। ত্বক যদি খসখসে বা শুষ্ক হয়, তবে সুগন্ধির অণুগুলো সেখান থেকে পিছলে যায়। তাই সুগন্ধি ব্যবহারের আগে ত্বক প্রস্তুত করা জরুরি। সুগন্ধি মাখার আগে কবজি বা কানের পেছনের মতো পালস পয়েন্টগুলোতে গন্ধহীন লোশন বা সামান্য ভ্যাসলিন মেখে নিন। এটি ত্বকের ওপর একটি সুরক্ষা স্তর তৈরি করে, যা সুগন্ধির তেল শুষে নিতে বাধা দেয় এবং একে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখে। গরম পানিতে গোসল সেরে ত্বক যখন কিছুটা ভেজা থাকে, তখনই সুগন্ধি মাখার সেরা সময়। তখন রোমকূপগুলো খোলা থাকে, যা সুগন্ধিকে গভীরে শুষে নিতে সাহায্য করে।
শীতের জন্য বেছে নিন ‘ভারী’ সুরভি
গ্রীষ্মের হালকা লেবু বা সাইট্রাস ঘ্রাণ শীতের তীব্রতায় টিকতে পারে না। এই সময় আপনার প্রয়োজন এমন কিছু, যা বাতাসের শীতলতা ভেদ করতে পারে। শীতের জন্য উদ, আম্বর, ভ্যানিলা, কস্তুরী কিংবা দারুচিনির মতো মসলাদার ঘ্রাণ বেছে নিন। এগুলো ভারী অণু দিয়ে তৈরি, যা ধীরে ধীরে বাতাসে ছড়ায় এবং অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। তবে শীতের আসল রহস্য লুকিয়ে আছে আতরে। যেহেতু এতে অ্যালকোহল থাকে না এবং এটি খাঁটি তেল, তাই এটি বাষ্পীভূত হয় না। ভালো মানের আতর ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরে টিকে থাকতে পারে।
পালস পয়েন্টের কৌশল
শীতের পোশাকে আমরা আপাদমস্তক ঢাকা থাকি। তাই কবজিতে সুগন্ধি মেখে যদি তা ভারী জ্যাকেটের নিচে লুকিয়ে রাখেন, তবে তার সুবাস কেউ পাবে না। তাই এ ক্ষেত্রে কানের পেছনে, গলার নিচে এবং ঘাড়ের ঠিক পেছনে সুগন্ধি মাখুন। শরীরের এই জায়গাগুলো উত্তাপ ছড়ায়। এ উত্তাপ সুবাসকে চারপাশে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। তবে পোশাকের মধ্যে পশমি কাপড় বা উলের শাল সুগন্ধি ধরে রাখতে পারদর্শী। শালের ভাঁজে বা পাঞ্জাবির কলারের নিচে সুগন্ধি স্প্রে করুন। তবে সাদা বা হালকা রঙের পোশাকে সরাসরি আতর বা পারফিউম ব্যবহারের আগে সাবধান থাকুন। খেয়াল রাখুন যেন কাপড়ে দাগ না পড়ে।
লেয়ারিং বা স্তরে স্তরে সুরভি
সুগন্ধি দীর্ঘস্থায়ী করার একটি কৌশল হলো লেয়ারিং। একই ঘ্রাণের বডিওয়াশ দিয়ে গোসল করুন, তারপর একই ধরনের লোশন মাখুন এবং সবশেষে পারফিউম বা আতর ব্যবহার করুন। এই পদ্ধতি আপনার চারপাশে একটি ‘সেন্ট ক্লাউড’ বা সুরভির বলয় তৈরি করবে।
স্প্রে করবেন কিন্তু ঘষবেন না
অনেকের স্বভাব সুগন্ধি স্প্রে করে দুই কবজি ঘষা। এটি সুগন্ধির জন্য আত্মঘাতী! ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তাপে সুগন্ধির সূক্ষ্ম অণুগুলো ভেঙে যায় এবং প্রথম ঘণ্টার মধ্যেই ঘ্রাণ হারিয়ে ফেলে। তাই স্প্রে করার পর ঘষাঘষি না করে এটিকে প্রাকৃতিকভাবে শুকিয়ে যেতে দিন।
সুগন্ধির সঠিক যত্ন
পারফিউমের বোতলটি যদি জানালার পাশে বা বাথরুমে রাখেন, তবে রোদ আর আর্দ্রতায় তার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। প্রিয় সুগন্ধিকে রাখুন অন্ধকার ড্রয়ারে বা তার নিজস্ব বাক্সের ভেতরে। যত্নে রাখলে সুগন্ধিও আপনাকে দীর্ঘক্ষণ সতেজ রাখবে।
সূত্র: ভোগ