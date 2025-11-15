আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেম মেসেঞ্জারে ‘হাই’ পাঠাতে পারে, টাকা দিয়ে শান্তি কিনুন

মেষ
দীর্ঘদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা সেই কাজটা (যেটা আপনি গত বছর থেকেই ‘কাল করব, কাল করব’ বলে ফেলে রেখেছিলেন) আজ নিজেই আপনাকে লাথি মেরে শুরু করিয়ে দেবে। একে ভাগ্যের শুভ ইঙ্গিত ভাবুন। তবে সাবধান, এই ‘গতি’ যেন আপনার মানিব্যাগের দিকে না যায়। পরিবারের কেউ আজ জোর করে আপনার পকেট থেকে টাকা বের করার চেষ্টা করবে—হয়তো সেই ফ্যান্সি কফি মেকারটা কেনার জন্য। কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত প্রশংসা পাবেন, তবে সেই খুশিতে লাফালাফি করতে গিয়ে যেন বসের কফি ফেলে না দেন। পুরোনো প্রেম হঠাৎ ‘হাই’ পাঠাতে পারে। রিপ্লাই দেওয়ার আগে মনে করুন, কেন ব্রেকআপ হয়েছিল।
বৃষ
গ্রহ বলছে, আজ দিনটা নাকি ‘শুভ’। শুভ মানে কী? শুভ মানে, আজ আপনি হিসাব করা ঝুঁকি নিতে পারেন। কিন্তু তাই বলে পুরোনো, শুকনো কেকটা খেতে যাবেন না! বরং অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে নিজের প্রবৃত্তিকে ভরসা করুন। জমিজমা বা ফিক্সড ডিপোজিটে বিনিয়োগের আগে কাগজপত্র তিনবার দেখুন। কারও মিষ্টি কথায় ভুলে টাকা ধার দেবেন না, বিশেষ করে যদি সে বলে ‘দুবছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে যাবে’। কর্মদক্ষতা আজ আপনাকে দিয়ে অনেক ছোট ছোট কাজ করিয়ে নেবে, যা দেখে বস ভাববেন, ‘এর মাইনেটা কম দেওয়া হচ্ছে না তো?’ প্রেমের ক্ষেত্রে ‘বাস্তববাদী’ হতে হবে। মানে, গোলাপ উপহার দেওয়ার চেয়ে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ভরে দিলে পার্টনার বেশি খুশি হবেন।
মিথুন
আজ আপনার সময় মহামূল্যবান। তাই ভুলেও সব গ্রুপ চ্যাটে তক্ষুনি রিপ্লাই দেবেন না। নিজের কাজের চারপাশে সীমানা টানুন—মনে রাখবেন, ‘না’ বলাটা স্বার্থপরতা নয়, সেটা আত্মসম্মান। ব্যাংকের যে কাজটা করতে গিয়ে প্রতিবার আপনি ‘কাল আসছি’ বলে ফিরে আসেন, আজ সেটা অনায়াসে হয়ে যাবে। আর যদি কোনো পুরোনো বন্ধু হঠাৎ সোশ্যাল মিডিয়ায় মেসেজ করে, বুঝে নেবেন সে টাকা ধার চাইতে আসছে না, হয়তো একটা ভালো রেস্টুরেন্টের খোঁজ চাইছে। প্রিয়জনের সঙ্গে সিনেমা দেখার প্ল্যান সফল হতে পারে। অবশ্যই ঘরের সোফায় বসে, বাইরে গেলে খরচ!
কর্কট
যদি মনে হয় আজ কোনো কিছু বহন করা খুব ভারী লাগছে, তবে মনে রাখবেন, সেটা আপনার দায়িত্ব নয়। হৃদয়ের কথা শুনুন—সে বলছে, ‘দায়িত্বগুলো অন্য কারও কাঁধে চাপিয়ে দাও!’ তাই ঘরের কাজ, অফিসের কাজ, প্রতিবেশীর বিড়ালকে দুধ দেওয়া—সবকিছুতে একটু ‘ডেলেগেশন’ করুন। সন্তানের পড়াশোনার জন্য আজ একটু ছোটাছুটি করতে হতে পারে। আসলে তার দামি পেনসিল বক্সটি হারিয়েছে, সেটাই খুঁজে দিতে হবে। আবেগপ্রবণতা আজ অতিরিক্ত বেড়ে যেতে পারে। সামান্য কারণে অভিমান করবেন না, নাহলে প্রিয়জন আপনাকে ‘বাচ্চা’ বলে ডাকতে পারে।
সিংহ
আজ নিজেকে প্রশ্ন করুন: আপনি কি শুধু ব্যস্ত থাকার জন্য কাজ করছেন, নাকি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে? কম কাজে বেশি মানে খুঁজুন। কাজের চাপে আজ সারা দিন খুব বিরক্ত লাগতে পারে, কিন্তু কেউ একজন আপনার সাহস দেখে মুগ্ধ হবে। অভ্যন্তরীণ শক্তি আজ আপনাকে একটি পেন্ডিং প্রজেক্ট শেষ করতে সাহায্য করবে, যা গত তিন মাস ধরে ‘অন্যের দোষ’ বলে ফেলে রেখেছিলেন। ঘরের জন্য আজ কিছু কিনতে পারেন। আশা করি, সেটা অপ্রয়োজনীয় কোনো ইলেকট্রনিক গ্যাজেট হবে না! প্রেমের ক্ষেত্রে লোক দেখানো নয়, গভীরতা খুঁজুন। মানে, দামি উপহারের চেয়ে বেশি মনোযোগ দিন তার পছন্দের সিরিয়ালের দিকে।
কন্যা
আজ পারফেকশনিস্ট সত্তাটাকে একটু ছুটি দিন। সবকিছু নিখুঁত না হলেও চলবে। সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানোর দিন আজ। মানে, ওয়ালেট আজ স্বেচ্ছায় ধর্মঘট পালন করবে। বাড়ির জন্য সুন্দর কোনো জিনিস কিনতে পারেন, যা আপনার গোছানো স্বভাবের সঙ্গে মানানসই হবে। আজ বিশ্লেষণী ক্ষমতা তুঙ্গে থাকবে, যা দিয়ে সহকর্মীর ছোট ভুলগুলো ধরতে পারবেন। তবে ভদ্রভাবে ধরবেন, নাহলে সে আপনাকে ‘নকল বস’ ভাবতে পারে। প্রেম পাখি আজ বিয়ের কথা তুলতে পারে। উত্তর দেওয়ার আগে হিসাব করে নিন, এরপর আর সঞ্চয় করতে পারবেন কিনা।
তুলা
আজ মনকে হালকা করার জন্য ছোট ছোট কাজগুলো করুন। যে কাজে আনন্দ পান, তাতে মনোযোগ দিন। আজ প্রেমের সম্পর্কে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্যোগ আসতে পারে—হয়তো আপনি তার প্রিয় চকোলেটটা খেয়ে ফেলেছেন। রূপ সচেতনতায় অনেকটা সময় নষ্ট হতে পারে। আয়নার সামনে থেকে বের হয়ে আসুন, আপনি এমনিতেই সুন্দর! কর্মক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান পাবেন, যা আপনাকে দ্রুত সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তবে সেই পথে যেন কোনো ঝগড়াটে প্রতিবেশী না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। প্রিয়জন আজ আপনার প্রতি বড্ড যত্নশীল হয়ে উঠবে। তার মানে সে আপনার কাছ থেকে কিছু একটা চায়।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি আপনার জন্য কিছুটা নিরানন্দ বা কম এনার্জির হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন—বিশেষ করে পেটের দিকে। তেল-ঝাল আজ আপনার জন্য নয়। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুদের থেকে সাবধানে থাকুন। তারা ষড়যন্ত্র করতে পারে, যেমন আপনার ডেস্কে মিষ্টি রেখে আপনাকে ডায়েট ব্রেক করাতে পারে। অপ্রয়োজনীয় ঝগড়া থেকে দূরে থাকুন, নাহলে সেটা সামান্য কথা থেকে বিরাট সমস্যায় পরিণত হতে পারে। ধার দেওয়া অর্থ আদায়ে বেগ পেতে হতে পারে। তাকে আবার ধার চাইতে দেখলে দৌড়ে পালাবেন! প্রেমের ক্ষেত্রে ধৈর্য বজায় রাখুন। তুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়া এড়িয়ে চলুন। যদি ঝগড়া হয়, তবে মনে রাখবেন, ‘দুঃখিত’ বলাটা হেরে যাওয়া নয়, বরং আরও বড় ঝগড়া এড়ানো।
ধনু
আজ পেশাগত জীবন অনুকূলে। কাজের প্রতি পুরোপুরি নিবেদিত থাকবেন, ফলে সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে দেরি হতে পারে। স্ত্রী আপনার গার্হস্থ্য সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করবেন। তবে আজ ব্যয়ের দিকে বিশেষ নজর দিন। গৃহস্থালির জিনিস কেনায় অর্থ খরচ হবে। গ্রহ আজ বন্ধুদের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে বিরত থাকতে বলছে। বন্ধুদের সঙ্গে সেই ‘কোটিপতি হওয়ার স্কিম’-এ টাকা ঢালার আগে সাবধানে থাকুন। প্রিয় মানুষটিকে আজ অজুহাতে উপহার দিতে হবে। অজুহাতটা হলো, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি।’ প্রেম পাখিরা আজ বিয়ের আলোচনা শুরু করতে পারে। আলোচনার সময় ভুলেও ভবিষ্যতের আর্থিক পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন না।
মকর
আজ ব্যবসায় স্ত্রীর সহায়তা পাবেন এবং লাভের পরিমাণও বাড়বে। আপনার সঙ্গে আজ এমন কিছু ঘটবে, যা আপনাকে বিস্মিত করবে (হয়তো বস আপনাকে ছুটি দিয়ে দেবেন!)। অপ্রত্যাশিত কারও আগমনে দিনের সব পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। মনে রাখবেন, গেস্ট মানেই মিষ্টি নিয়ে আসা, গেস্ট মানেই ঘরের কাজ বেড়ে যাওয়া। রাস্তা পারাপারে সচেতন হন—আজ ভাগ্য আপনাকে বিনিয়োগে বিশেষ সুবিধা দেবে, কিন্তু রাস্তা পারাপারে দেবে না। দীর্ঘ দিনের প্রেমের প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে পারে। অথবা দূরসম্পর্কের কারও সঙ্গে দেখা হয়ে মনটা উতলা হয়ে যাবে। এই বয়সে ‘প্রজাপতির ডানার মতো মনকে উতলা করা’ মানে কিন্তু গুরুতর বিপদ!
কুম্ভ
আজ দিনটা আজ ম্যাড়ম্যাড়ে বা আবেগময় লাগতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন। মন সংবেদনশীল থাকবে, তাই অন্যের কথায় সহজে আঘাত পেতে পারেন। লুকানো বিরোধীরা সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে। প্রতিবেশী কারও উপকার করতে গিয়ে ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই তার কাছ থেকে দূরে থাকুন। প্রেম পাখিদের আজ ধৈর্য বজায় রাখা দরকার। সামান্য বিষয় নিয়ে তর্ক এড়িয়ে চলুন, নাহলে সম্পর্ক স্ট্রেসে পড়বে। প্রেমিক মন সৃজনশীল কাজে উৎসাহ পাবে, কিন্তু প্রিয়জনের কাছ থেকে সেই উৎসাহ না পেলে নিজেই নিজেকে উৎসাহিত করুন।
মীন
আজকের দিনটি আত্ম-বিশ্লেষণের জন্য খুবই ভালো। নিজের পুরোনো ভুলগুলো চিহ্নিত করে উন্নতি করুন। তবে এসব চিন্তা-ভাবনা বিছানায় শুয়ে শুয়ে করলে হবে না, কাজে নেমে পড়ুন। অংশীদারত্ব সংক্রান্ত পুরোনো বিরোধ মিটে যাবে এবং দাম্পত্য সম্পর্কে উষ্ণতা ফিরে আসবে। শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মজীবন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর যদি আপনি অবিবাহিত হন, তবে আপনার উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হ্যাঁ, খুঁজে পাবেন, কিন্তু তাকে খুঁজতে হলে ঘর থেকে বের হতে হবে। সঙ্গীর পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। তবে টাকা খরচের সময় একটু সাবধান থাকলে ভবিষ্যতে বড় লাভ আসতে পারে। মানে, আজ যদি সঙ্গী একটা উপহার চান, তাকে তার চেয়ে কম দামের কিছু দিয়ে খুশি করার চেষ্টা করুন।