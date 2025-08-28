পানির গুণাগুণ বাড়াতে যা করতে পারেন

শরতে বাইরে বের হলে ত্বক তাপে পুড়ে যায়। সেই সঙ্গে গলাও তৃষ্ণায় শুকিয়ে আসে। একটু পরপর তাই পানির বোতলে চুমুক দেওয়াটা জরুরি। নয়তো ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতার সমস্যায় ভুগতে হতে পারে। এ থেকে রক্ষা পেতে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি তো পান করবেনই, সঙ্গে পানির গুণাগুণ বাড়িয়ে শরীরে বাড়তি উপাদান যোগও করে নিতে পারেন। সাধারণ পানিতে ভেষজ দু-একটি উপাদান যোগ করে নিলে তার গুণাগুণ বহুগুণ বাড়িয়ে তোলা যায়। হালের ট্রেন্ডে ভেষজ উপাদান যোগ করে যে ঔষধি গুণাগুণে পূর্ণ পানি পান করা হয়, তাকে ডিটক্স ওয়াটার বলে।
ডিটক্স ওয়াটার পানে একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়। আমাদের রান্নাঘরে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যেগুলো সাধারণ পানির সঙ্গে যোগ করলে পুষ্টিগুণ বেড়ে যায় অনেক।
ক্লান্তি কাটাতে এবং বয়সের ছাপ দূর করতে সহায়ক লেবুপানি
ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস পানি পান করুন। সে পানি হোক কুসুম গরম। তাতে কয়েক টুকরো লেবুর রস মিশিয়ে ধীরে ধীরে পান করুন। লেবুতে থাকা ভিটামিন সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ত্বক উজ্জ্বল রাখে এবং শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি যাঁরা প্রচুর ঘামেন, তাঁদের ক্লান্তি দূর করতেও লেবুর রস মেশানো পানি খুব ভালো কাজ করে। নিয়মিত পানে ত্বক হয়ে ওঠে লাবণ্য়ময়।
শরীর জীবাণুমুক্ত রাখে মধু মেশানো পানি
মধু আমাদের হজমশক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। ক্লান্তি দূর করে শরীর চাঙা করতেও এর জুড়ি মেলা ভার। মধু মেশানো পানি পান করলে ঘুম ভালো হয়। যাঁরা ওজন কমাতে চান, তাঁরা কুসুম গরম পানিতে লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে পান করলে উপকার পাবেন। শরীর জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে মধু।
মানসিক চাপ কমায় পুদিনা মেশানো পানি
ডিটক্স ওয়াটার তৈরিতে পুদিনাপাতার ব্যবহার বেশ জনপ্রিয়। পানিতে পুদিনাপাতা সারা রাত ভিজিয়ে রেখে সকালে এবং পরদিন বিভিন্ন সময়ে পান করলে খাবার ভালো হজম হয়। মানসিক চাপ কমানোর পাশাপাশি শরীর সতেজ রাখতেও পুদিনাপাতা ভেজানো পানির জুড়ি নেই। ত্বক গভীর থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতেও নিয়মিত এই পানি পান করতে পারেন।
হলুদ ও মৌরি মেশানো পানি
এক গ্লাস পানিতে কয়েক টুকরো কাঁচা হলুদ ফুটিয়ে নিন। এই পানিতে এক চিমটি মৌরি ভিজিয়ে ঢেকে রেখে দিন এক ঘণ্টা। এরপর খালি পেটে পান করুন। হলুদে থাকা কারকিউমিন প্রদাহ কমায়, যকৃৎ পরিষ্কার রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। অন্যদিকে মৌরি বদহজম দূর করে, শরীরে হরমোনের ভারসাম্য ঠিক রাখে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও বয়সের ছাপ কিছুটা হলেও কমায়।
শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখে ডাবের পানি
দিনের বেলা পানির পরিবর্তে দুবার দুই গ্লাস ডাবের পানি পান করতে পারেন। এ পানিতে প্রাকৃতিক ইলেকট্রোলাইট রয়েছে। এই পানি পানে শরীরের পানিশূন্যতা পূরণ হয় এবং আর্দ্রতা ঠিক থাকে। পরিমিত পরিমাণে ডাবের পানি পান কিডনি ভালো রাখতে সাহায্য করে।
বাড়তি ওজন কমাবে জিরা ফোটানো পানি
এক চা-চামচ জিরা এক কাপ পানিতে ফুটিয়ে ছেঁকে নিন। এই পানি কুসুম গরম থাকতে খালি পেটে পান করুন। যাঁরা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন, তাঁদের জন্য জিরা ফোটানো পানি খুব কাজে লাগে। জিরা ভেজানো পানি হজমে সাহায্য করে এবং শরীর থেকে সব ধরনের দূষিত পদার্থ বের করে দিতে সহায়তা করে। এ ছাড়া এ পানি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা স্বাভাবিক রাখতে ভূমিকা রাখে।
আদা ফোটানো পানি
জিরার মতো আদাও পানিতে ফুটিয়ে পান করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। শরীরে পানি জমলে এই পানি পান করলে উপকার পাওয়া যায়। পাশাপাশি গ্যাস্ট্রিকের কারণে পেট ফোলা ভাব কমাতেও আদা ফোটানো পানি ভালো কাজ করে। তা ছাড়া ডায়াবেটিস ও ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতেও আদা-পানির ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়।
গরমে শরীর থেকে শুধু পানি বেরিয়েই যায় না, সেই সঙ্গে বেরিয়ে যায় বিভিন্ন উপকারী উপাদান। পানিশূন্যতাসহ সেগুলো পূরণে বিভিন্ন উপকরণ মেশানো পানি কিছুটা সহায়তা করে। ফলে ভাদ্রের এই গরমে কষ্ট করে হলেও পানিতে উপকারী জিনিসপত্র মিশিয়ে পান করার চেষ্টা করুন।
সূত্র: হ্যাপি টামি ও অন্যান্য