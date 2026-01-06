আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

মেষ
আজ আপনার এনার্জি লেভেল ১১০ পারসেন্ট থাকবে। অফিসের সব কাজ একাই শেষ করার সংকল্প নেবেন, কিন্তু সাবধান—বেশি বীরত্ব দেখাতে গিয়ে বসের সব পেন্ডিং ফাইল যেন আপনার ডেস্কে না চলে আসে। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে পারে। আড্ডার চক্করে বাড়ির লোকের ফোন ধরতে ভুলে যাবেন না, নইলে কপালে ঝামেলার যোগ প্রবল। ঘাড় ও পিঠের ব্যথায় ভুগতে পারেন। চেয়ারে সোজা হয়ে বসুন।
বৃষ
অর্থভাগ্য আজ আপনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। ব্যবসায়ীদের জন্য লাভের যোগ আছে, তবে পার্টনারের সঙ্গে তর্কে যাবেন না। বাড়িতে আজ বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। কেউ উল্টো কথা বললে ‘মিষ্টি হাসি’ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিন। মনে রাখবেন, মুখে রসগোল্লা থাকলে তর্ক করা কঠিন। আজ হজমের সমস্যায় ভোগার সম্ভাবনা আছে। বাইরের খাবার থেকে দূরে থাকুন।
মিথুন
আপনার বুদ্ধি আজ ধারালো ছুরির মতো কাজ করবে। নতুন আইডিয়া দিয়ে অফিস মাতাবেন। তবে সহকর্মীদের বেশি জ্ঞান দিতে যাবেন না, আড়ালে তারা মুখ ভেংচাতে পারে। দিনটি বেশ রোমান্টিক। তবে ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে যেন অবহেলা না করা হয়। প্রিয়জনকে অন্তত একটা মেসেজ পাঠান। চোখের ওপর চাপ পড়তে পারে। স্ক্রিন টাইম কমান।
কর্কট
ব্যবসায়ীরা আজ সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। তবে লক্ষ্মীলাভের আশায় আবার কঞ্জুসি শুরু করবেন না। টিমের লোকদের একটু খাওয়ান-দাওয়ান। বাড়িতে ছোটখাটো সংস্কার বা ডেকোরেশনের কাজ হতে পারে, যাতে পকেট একটু হালকা হতে পারে। প্রেমের বাজারে আজ আবহাওয়া কিছুটা গুমোট—কথা মেপে বলুন। শিল্পী বা সংগীত জগতের মানুষদের জন্য দিনটি ফাটাফাটি; মানসিক প্রশান্তি পাবেন।
সিংহ
আপনার নামে কেউ গুজব রটালে চিন্তা করবেন না। মনে রাখবেন বাঘ যখন ঘুমায় তখন বিড়ালেরা ম্যাঁও ম্যাঁও করে। অফিসে বসের সঙ্গে তর্কে না গিয়ে বরং ‘পলিটিক্যাল স্মাইল’ দিন। বাচ্চার পড়াশোনায় একটু সময় দিন, নইলে পরীক্ষার রেজাল্ট দেখলে আপনার হার্টবিট বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যেতে পারে। ভাজাভুজি খাওয়া কমান, লিভার আজ একটু বিদ্রোহ করতে পারে।
কন্যা
শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি ভালো, তবে ‘ইনস্টাগ্রাম রিল’ না দেখে বইয়ের পাতা উল্টালে বেশি উপকার হবে। চাকরিতে পরিবর্তনের চিন্তা আপাতত স্থগিত রাখুন। শখের কোনো গ্যাজেট কেনার ভূত মাথায় চাপতে পারে। কিন্তু পকেট ফুটো হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই শপিং মল থেকে দূরে থাকুন। আজ আপনি বেশ চনমনে থাকবেন। যোগব্যায়াম শুরু করার সেরা দিন।
তুলা
আজ পুরো ফুরফুরে মেজাজে থাকবেন। চাকরিজীবীরা প্রমোশনের গন্ধ পেতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কিছু জট থাকলে তা আজ কাটতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে আজ বসন্তের হাওয়া বইবে। প্রিয়জনকে নিয়ে ডিনার ডেটে যেতে পারেন। সিঙ্গেলদের জীবনে কারও এন্ট্রি হতে পারে। হালকা সর্দি-কাশির যোগ আছে। গরম পানি ব্যবহার করুন।
বৃশ্চিক
ঝুলে থাকা কাজগুলো আজ রকেটের গতিতে শেষ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দাপট বাড়বে। স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সারপ্রাইজ গিফট পেতে পারেন (আশা করি সেটা নতুন কোনো কাজের লিস্ট নয়!)। বাড়িতে শান্তির পরিবেশ থাকবে। মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন। আপনার হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে। রাস্তায় চলার সময় ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলুন, মামলার ভয় আছে।
ধনু
অফিসে আজ আপনিই হবেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তবে কোনো সিক্রেট রিলেশন বা গসিপ থাকলে তা চেপে যান—চারদিকে দেয়ালেরও কান আছে। বসের কাছে ছুটির জন্য আবেদন করার সেরা দিন আজই। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মাত্রাছাড়া খরচ করবেন না। কারণ, মাস শেষে টান পড়তে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি খান। ডিহাইড্রেশনের সমস্যা হতে পারে। অচেনা কারও কথায় বেশি ভরসা করবেন না।
মকর
চাকরি নিয়ে মানসিক চাপ থাকতে পারে। পরিশ্রম করুন, ফল হাতে হাতে পাবেন না ঠিকই, তবে দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা হবে। প্রেম নিয়ে আজ একটু বিভ্রান্ত থাকতে পারেন। পার্টনারকে নিয়ে অযথা সন্দেহ করবেন না। বিশ্বাসই হলো সম্পর্কের ভিত্তি। রাতে ঘুম না হওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। শোবার আগে কফি এড়িয়ে চলুন। কাজগুলোকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে শেষ করুন।
কুম্ভ
আপনার সৃজনশীলতা আজ তুঙ্গে থাকবে। নতুন প্রজেক্ট শুরু করার জন্য দারুণ সময়। বসের বাহবা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। ঘরের কাজ সেরে বাইরে সময় কাটাতে মন চাইবে। হুটহাট কেনাকাটা আপনার ব্যাংক ব্যালেন্সে ভূমিকম্প ঘটাতে পারে। মেজাজ খিটখিটে হতে পারে, হালকা গান শুনুন। ঋণের কিস্তি মেটানোর পরিকল্পনা আজই সেরে ফেলুন।
মীন
রাশিফলে লটারি বা ফাটকা লাভের সম্ভাবনা আছে, তবে বাজি না ধরাই ভালো। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভজনক। দামি জিনিস সাবধানে রাখুন। দাম্পত্য কলহ মিটিয়ে ফেলার জন্য আজকের বিকেলটি আদর্শ। একগুচ্ছ ফুল নিয়ে বাড়ি ফিরুন, কাজ হবে ম্যাজিকের মতো। অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে একটু সাবধান থাকুন। প্রিয়জনকে খুশি রাখতে প্রশংসামূলক কথা বলুন।