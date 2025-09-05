সব সময়ই কি ক্লান্ত লাগে? জেনে নিন এর কারণ

ঘুম থেকে উঠে আর বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না? তিনবেলা ঠিকঠাক খেয়েও শরীরে বল পাচ্ছেন না? সারা দিনই ক্লান্ত, নির্জীব ও আলসেমি লাগে? শরীর খারাপ না থাকলেও যদি টানা এক-দুই সপ্তাহ এমন ক্লান্তিভাব থাকে, তাহলে বিশ্রাম নিতে হবে। তাতেও যদি সমস্যা দূর না হয়, তাহলে বুঝতে হবে অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধের কারণ কী? বিভিন্ন কারণে অতিরিক্ত ক্লান্ত লাগে–
পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব
পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে বা বেশি রাত করে ঘুমাতে গেলে শরীরে ক্লান্তিভাব অনুভূত হতে পারে। প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুম না হলে শরীর ক্লান্ত ও নির্জীব লাগে। ফলে পরদিন কাজের জন্য শক্তি পাওয়া যায় না। একেকজনের শরীরে ঘুমের চাহিদা একেক রকম। তাই পরিপূর্ণ ঘুম যেন হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। অকারণ রাত জাগা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং ঘুমের আগে স্ক্রিন দেখা থেকে বিরত থাকতে হবে। টানা নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম শরীরকে পরদিন সক্রিয় রাখতে সহায়তা করে।
অতিরিক্ত শরীরচর্চা বা একেবারেই শরীরচর্চা না করা
প্রয়োজনের অতিরিক্ত শরীরচর্চা স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় জিমে কাটালে শরীর-মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফলে সারা দিন কাজ করার জন্য যথেষ্ট শক্তি পাওয়া যায় না। অন্যদিকে যাঁরা একেবারেই শরীরচর্চা করেন না, তাঁদের আলসেমি লাগার অন্যতম কারণ হলো শরীরচর্চা না করা। পরিমিত ব্যায়াম শরীরের ক্যালরি খরচ করতে ও শরীর সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। সারা দিন কোনো কাজ করা না হলে তা আলসেমি ও ঘুম ঘুমভাবের সৃষ্টি করে।
শরীরে আয়রনের ঘাটতি
শরীর ক্লান্ত লাগার অন্যতম কারণ হলো আয়রন বা লৌহের ঘাটতি। শরীরে আয়রনের ঘাটতি থাকলে সারা দিন ঘুমালেও কোনো লাভ নেই। গর্ভবতী ও পিরিয়ড চলাকালীন নারীদের শরীরে আয়রনের ঘাটতি বেশি দেখা দেয়। তাই এই সময়ে বেশি করে শাকসবজি, কলিজা, পর্যাপ্ত ডিম ও সালাদ খাওয়া উচিত।
পানিশূন্যতা থাকলে
প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান না করলেও অতিরক্তি ক্লান্তিভাব দেখা দিতে পারে। বলা হয়, প্রতিদিন অন্তত ৮ থেকে ১০ গ্লাস পানি পান করা উচিত। এর বাইরেও শরীরের গঠন ও চাহিদা অনুযায়ী একেকজনের পানি পানের পরিমাণে ভিন্নতা থাকতে পারে। তাই অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধের কারণ পানিশূন্যতা কি না, তা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। শরীরে পানির ঘাটতি থাকলে মাথাব্যথা, অবসাদ ও দুর্বলতা দেখা দেয়। খাদ্যতালিকায় তাই পানির পাশাপাশি পানিবহুল ফল ও সবজিও রাখা জরুরি।
অতিরিক্ত গরম ও দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা
অতিরিক্ত গরম পড়লে যাঁরা বেশি ঘামেন, তাঁদের ক্লান্তিবোধ হতে পারে। অতিরিক্ত গরমে অনেকেই তাই মাথাব্যথা ও দুর্বলতার সমস্যা ভোগেন। একইভাবে দীর্ঘদিন ধরে ঠান্ডা, কাশি বা অসুস্থ থাকলেও ক্লান্তি, ঘুম ঘুম ভাব শক্তির স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। তাই এসব লক্ষণকে অবহেলা না করে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
সন্তান বুকের দুধ পান করলে
যেসব মায়ের সন্তান বুকের দুধ পান করে, তাঁদের শরীরে শক্তি খরচের পরিমাণও বাড়ে। এ ক্ষেত্রে সঠিক শক্তি খরচ অনুযায়ী খাবার না পেলে অল্প কাজ করলেও দ্রুত দুর্বলভাব দেখা দিতে পারে। তাই এ মায়েদের খাদ্যতালিকায় মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও ফলমূল রাখা জরুরি।
