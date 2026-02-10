হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

টেডি ডে

টেডি ডে-তে সঙ্গীকে সারপ্রাইজ দিন

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 

একটি আদুরে টেডি আপনাদের সম্পর্ককে আরও মায়াবী এবং দীর্ঘস্থায়ী করে তুলতে পারে। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস

ভ্যালেন্টাইন সপ্তাহের প্রতিটি দিনই বিশেষ। তবে টেডি ডে যেন একটু বাড়তি মায়া আর আদুরে অনুভূতির দিন। এই দিনে প্রিয়জনের হাতে একটি নরম তুলতুলে টেডি তুলে দেওয়া মানে কেবল একটি খেলনা দেওয়া নয়; বরং তাকে একরাশ ভালোবাসার উষ্ণতা ও নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া। উপহারের আকার বা দাম এখানে বড় কথা নয়। বরং এর পেছনে লুকিয়ে থাকা আপনার আন্তরিকতা এবং ভালোবাসাই হলো আসল বিষয়। একটি আদুরে টেডি আপনাদের সম্পর্ককে আরও মায়াবী এবং দীর্ঘস্থায়ী করে তুলতে পারে। আসলে সম্পর্কগুলো ভালো রাখতে যত্ন করতে হয়। এসব বিশেষ দিন সে যত্নে বাড়তি জ্বালানি জোগাবে।

ক্লাসিক্যাল সঙ্গীকে দিন চিরাচরিত ছোট লাল টেডি

ছোট আকারের লাল রঙের টেডি বিয়ারগুলো হলো ভালোবাসা প্রকাশের ক্ল্যাসিক মাধ্যম। এটি অনেকটা ছোট একটা চিরকুটের মতো, যা কোনো কথা না বলেই আপনার অনুভূতির কথা জানান দেয়। উপহারটিকে আরও একটু বিশেষ করতে চাইলে এর সঙ্গে একগুচ্ছ তাজা গোলাপ বা এক বাক্স চকলেট যোগ করতে পারেন। যাঁরা খুব বেশি জাঁকজমক পছন্দ করেন না, তাঁদের জন্য এটি একটি নিখুঁত উপহার।

নাম খোদাই করা পার্সোনালাইজড টেডি

আপনার সঙ্গী আপনার কাছে কতটা বিশেষ, তা বোঝানোর সেরা উপায় হলো একটি কাস্টমাইজড বা পার্সোনালাইজড টেডি। এর বুকে বা পোশাকে সঙ্গীর নাম লিখে দিলে উপহারটি অনেক বেশি ব্যক্তিগত ও অর্থবহ হয়ে ওঠে। যখনই আপনার সঙ্গী টেডিটির দিকে তাকাবেন, তিনি আপনার এই বিশেষ চেষ্টার কথা অনুভব করতে পারবেন।

হৃৎপিণ্ড হাতে কিউপিড টেডি

আপনার মনটি প্রিয়জনকে সমর্পণ করার প্রতীক হিসেবে হার্ট বা হৃদয় হাতে ধরা টেডি বেছে নিতে পারেন। অনেক সময় এই হার্টগুলো চুমকি দিয়ে এমব্রয়ডারি করা থাকে বলে দেখতে সুন্দর লাগে। এটি আক্ষরিক অর্থেই আপনার সঙ্গীকে এই বার্তা দেবে যে, আপনার হৃদয়ের চাবিকাঠি এখন থেকে কেবল তাঁর কাছেই রয়েছে। ভালোবাসার পূর্ণতা প্রকাশে এ ধরনের কিউপিড টেডি সব সময় জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকে।

ক্রোশেট টেডি

বর্তমানে হাতে তৈরি বা হ্যান্ডমেড উপহারের কদর অনেক বেড়েছে। দক্ষ কারিগরের হাতে বোনা ক্রোশেট টেডি বা কুশিকাটার তৈরি টেডি হতে পারে এবারের টেডি ডের বড় চমক। এই টেডিগুলো যেমন টেকসই, তেমনই পরিবেশবান্ধব এবং ত্বকের জন্যও নিরাপদ। যাঁরা ইউনিক বা একটু ভিন্নধর্মী উপহার পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য এটি হবে সেরা উপহার।

বিশালাকার টেডি

আপনার সীমাহীন ভালোবাসা বোঝাতে একটি জায়ান্ট বা বিশালাকার টেডি হতে পারে চমৎকার উপহার। এই বড় টেডিগুলো জড়িয়ে ধরার জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক। বিশেষ করে যখন আপনি প্রিয়জনের পাশে থাকতে পারেন না, তখন এই বিশাল টেডিটি আপনার হয়ে তাঁকে উষ্ণতা ও সঙ্গ দেবে। এটি আপনার অনুপস্থিতিতে তাঁকে মনে করিয়ে দেবে, আপনার ভালোবাসা সব সময় তাঁকে ঘিরে আছে।

কিউট হ্যাঙ্গিং টেডি

গাড়ির ড্যাশবোর্ডে বা শোয়ার ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখার জন্য ছোট হ্যাঙ্গিং টেডি উপহার হিসেবে সেরা। এটি আপনার সঙ্গীর চোখের সামনে সব সময় থাকবে এবং প্রতিটি মুহূর্তে তাঁকে আপনার কথাই মনে করিয়ে দেবে। যদি আপনার সঙ্গী গাড়ি চালাতে বা ঘর সাজাতে পছন্দ করেন, তবে এই টেডি ডেতে তাঁকে এই ছোট সারপ্রাইজটি দিতে পারেন।

তিন টেডির বিশেষ সেট

একটি টেডির চেয়ে তিনটি টেডির একটি সেট উপহার দেওয়া অনেক বেশি আকর্ষণীয়। এই তিনটি টেডি আপনাদের সম্পর্কের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রতীক হিসেবে কাজ করবে। আপনাদের সুন্দর স্মৃতির দিনগুলো, বর্তমানের এই মিষ্টি সময় এবং আগামী দিনের পথচলার অঙ্গীকার নিয়ে এই উপহারটি হয়ে উঠবে অত্যন্ত রোমান্টিক এবং অর্থবহ।

সূত্র: স্নুপ্লে, টেডি বিয়ার ল্যান্ড ও অন্যান্য

সম্পর্কিত

আজকের রাশিফল: মেট্রোতে তার সঙ্গে ধাক্কা লেগে পরিচয়, বন্ধু টাকা ধার নিয়ে চিনবে না

আভিজাত্য আর স্বাদের মিশ্রণে চকলেটের ৫ ব্র্যান্ড

৫টি জিনিসকে ‘না’ বলুন

আজকের রাশিফল: ভাগ্যে উন্নতির যোগ, তবে পকেটে বিশাল ফুটা

কাকে কেমন চকলেট উপহার দেবেন

জেনে নিন জাপানের জানা-অজানা ১৫ তথ্য

রিলস আর নোটিফিকেশনের যুগে গতি ধীর করুন

নিজের ও অন্যের ব্যক্তিত্ব চিনুন এ ৯ বৈশিষ্ট্যে

আজকের রাশিফল: আপনার উন্নতি দেখে অনেকের জ্বলবে, চ্যাট হিস্ট্রি সাবধানে রাখুন

প্রিয়জনকে প্রেম নিবেদনের সময় যেসব বিষয় এড়িয়ে চলবেন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা