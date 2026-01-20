আজকের রাশিফল: চোখাচোখি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা, বসের নেক নজরে পড়বেন

মেষ
আপনি আজ এতটাই উদ্যমী যে মনে হবে একাই পুরো এভারেস্ট জয় করে ফেলবেন। বাড়ির যে আলমারিটা পাঁচ বছর ধরে পরিষ্কার হয়নি, আজ হঠাৎ সেটা নিয়ে পড়ে থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার গতি দেখে সহকর্মীরা ভাববে কোনো এনার্জি ড্রিংক খেয়ে এসেছেন। সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় আপনিই হবেন মধ্যমণি। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে আবার অফিসের ফাইল হারিয়ে ফেলবেন না। মাথা গরম হলে ফ্রিজের ঠান্ডা পানি খান, নইলে আপনার চিৎকারে পাড়াসুদ্ধ মানুষ জেগে যাবে। কথা বলার সময় ফিল্টার ব্যবহার করুন, না হলে পরে নিজের কথাই নিজে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে!
বৃষ
গ্রহরা আজ আপনার জন্য বেশ দয়ালু। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার ‘বস’ সাজার সুযোগ আসবে। যা বলবেন, তাতেই সবাই সায় দেবে। ব্যবসায়ীরা আজ বড় কোনো ডিল বা চুক্তিতে সই করতে পারেন—লক্ষ্মী আজ আপনার পকেটেই বাসা বাঁধবে। পরিবারে সুখবর আসার সম্ভাবনা আছে। বাড়িতে হঠাৎ অতিথির হানা হতে পারে। তাই ফ্রিজে মিষ্টি আর কোল্ড ড্রিংক মজুত রাখুন। আর খবরদার, খাওয়ার সময় নিজেকে কন্ট্রোল করুন! জিভ সামলাতে না পারলে পেট কাল আপনাকে বিছানায় শুইয়ে রাখবে।
মিথুন
আপনার আজ ‘বাচাল’ হওয়ার দিন। কথার জাদুতে আজ মরুভূমিতে বরফ বিক্রি করে আসতে পারেন! সৃজনশীল কাজে—যেমন লেখালেখি বা আঁকাআঁকিতে দারুণ ফল পাবেন। সন্তানের কোনো খুশির খবর আপনার মানসিক শান্তি দ্বিগুণ করে দেবে। অফিসের কোনো কলিগ আপনার কথা নিয়ে পিএনপিসি (পরনিন্দা পরচর্চা) করতে পারে। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাতে গিয়ে নিজের নাকটি আবার ভোঁতা করবেন না। নিজের চরকায় ভালো করে তেল দিন, দিনটি ভালোই যাবে।
কর্কট
আজ আপনার ‘পারিবারিক হিরো’ হওয়ার দিন। বাবার সঙ্গে ব্যবসার আলোচনায় দারুণ কোনো বুদ্ধি বের হবে। গত কয়েক দিনের জমানো ডিপ্রেশনের মেঘ আজ কেটে যাবে। বাড়িতে নতুন কোনো আসবাব বা ঘর সাজানোর জিনিস আসতে পারে। আবেগের বশে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না যা রক্ষা করা আপনার সাধ্যের বাইরে। বিশেষ করে কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে তিনবার ভাবুন। আজ ‘না’ বলতে শিখুন—সবাইকে খুশি করতে গিয়ে নিজের ক্ষতি করবেন না।
সিংহ
আপনার রাজকীয় মেজাজ আজ তুঙ্গে থাকবে। আয়নার সামনে একটু বেশিই সময় কাটাবেন কারণ আত্মবিশ্বাস আজ আপনার গ্ল্যামার বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভজনক। নতুন কোনো প্রজেক্ট হাতে আসতে পারে যা ভবিষ্যতে বিশাল সুযোগ তৈরি করবে। আপনার এই সাফল্যে আশপাশের মানুষের হিংসা হওয়া স্বাভাবিক। তাই নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ট্রাম্পকার্ডের মতো লুকিয়ে রাখুন। অকারণে ইগো বা অহংকার দেখাতে গিয়ে অফিসের প্রিয় কোনো বন্ধুকে হারাবেন না।
কন্যা
আজ আপনি বেশ সুশৃঙ্খল। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আজকের দিনটি একেবারে আদর্শ। কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বা খেলায় আজ অন্যদের টেক্কা দেবেন। আর্থিক দিক দিয়ে দিনটি বেশ স্থিতিশীল। হিতৈষী সাজার চক্করে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না। রাস্তার ধারের চটপটি বা ফুচকা দেখে জিভে জল এলেও আজ এড়িয়ে চলুন। গ্যাস বা অ্যাসিডিটি আজ আপনাকে সারা দুপুর নাচাতে পারে।
তুলা
রোমান্স আজ বাতাসে ভাসছে! যারা সিঙ্গেল, তাদের আজ কারও সঙ্গে আই-কন্টাক্ট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। পুরোনো কোনো মনোমালিন্য মিটে গিয়ে সম্পর্কে নতুন প্রাণের ছোঁয়া লাগবে। কর্মক্ষেত্রে বসের নেক নজরে থাকতে পারেন। প্রেমে মশগুল হয়ে আবার পকেট খালি করবেন না। খরচ করার সময় ক্যালকুলেটর সঙ্গে রাখুন, নইলে মাসের শেষে নুন আনতে পান্তা ফুরাবে। অনলাইন শপিং অ্যাপগুলো থেকে দূরে থাকাই মঙ্গল।
বৃশ্চিক
আপনার চার্ম আজ অপ্রতিরোধ্য। মানুষ আজ আপনার সাহচর্য চাইবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোনো বড় বাধা আজ ম্যাজিকের মতো সরে যাবে। আইনি কোনো সমস্যা বা মামলার জট আজ খুলে যেতে পারে। অতীত নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না, যা গেছে তা যেতে দিন। রাস্তায় হাঁটার সময় ফোনের দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে তাকান। আকাশ দেখতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে কিন্তু চার্ম এক নিমেষেই কমে যাবে!
ধনু
শুভ খবর আজ আপনার হোয়াটসঅ্যাপ বা ই-মেইলে আসতে পারে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আপনার ক্যারিয়ারে নতুন মোড় আনতে পারে। মায়ের শরীর ভালো থাকবে, যা আপনাকে মানসিক স্বস্তি দেবে। সত্য কথা বলা ভালো, কিন্তু আজ একটু চিনি মিশিয়ে বলুন। আপনার ‘তীব্র সত্য’ কথাগুলো অন্যের কানে তীরের মতো বিঁধতে পারে। বড়দের পরামর্শে অবজ্ঞা করবেন না, তারা আজ আপনার রক্ষাকবচ।
মকর
কাজের চাপে আজ দম ফেলার সময় পাবেন না। তবে চিন্তা নেই, এই খাটুনির ফল আপনি খুব দ্রুত এবং মিষ্টিভাবে পাবেন। ছোট ভাই-বোন বা সহকর্মীরা আজ আপনার সব কথা মেনে চলবে। ব্যবসায় আপনার স্ট্র্যাটেজি আজ সফল হবে। সারা দিন ল্যাপটপ বা ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকলে পিঠে বা কোমরে ব্যথার যোগ আছে। প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর একটু আড়মোড়া ভেঙে নিন। বাইক বা গাড়ি চালানোর সময় হেলমেট/সিটবেল্ট নিশ্চিত করুন।
কুম্ভ
আপনার মাথায় আজ আইডিয়ার সুনামি আসবে। পুরোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে এবং স্মৃতির ডালি নিয়ে বসে পড়বেন। সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে আপনার গুরুত্ব বাড়বে। অন্যরা আপনাকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করতে পারে। হুজুগে কান দেবেন না। সস্তা অফার দেখে কোনো ইলেকট্রনিক গ্যাজেট কিনতে যাবেন না, পরে ওটা শুধুই খেলনা হয়ে পড়ে থাকবে।
মীন
আটকে থাকা প্রোমোশন বা বেতন বৃদ্ধির খবর আজ কানে আসতে পারে। আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় কাজে মন দিলে মনের ভার হালকা হবে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আজ বেশ রোমান্টিক ডিনার বা আউটিং হওয়ার যোগ রয়েছে। আজ অলসতা আপনার প্রধান শত্রু হতে পারে। ‘কাল করব’ বলে কিছু ফেলে রাখবেন না। দিনের শুরুতে মায়ের আশীর্বাদ নিন, আপনার জন্য এটি বুস্টার ডোজের মতো কাজ করবে।