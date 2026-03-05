৫০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের, ফ্রেশারদেরও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহত্তম শিল্পপ্রতিষ্ঠান আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘প্রাইম সেলস অফিসার (পিএসও)’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: প্রাইম সেলস অফিসার (পিএসও)।
পদসংখ্যা: ৫০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থান।
বেতন: ১৫,০০০–২২,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।