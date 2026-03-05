হোম > চাকরি > বেসরকারি

৫০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের, ফ্রেশারদেরও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহত্তম শিল্পপ্রতিষ্ঠান আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘প্রাইম সেলস অফিসার (পিএসও)’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: প্রাইম সেলস অফিসার (পিএসও)।

পদসংখ্যা: ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান।

বেতন: ১৫,০০০–২২,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

