অ্যাকাউন্টস বিভাগে নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

পদের নাম: ম্যানেজার, (অ্যাকাউন্টস)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং) ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

