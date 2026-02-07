হোম > চাকরি > বেসরকারি

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে ইবনে সিনা ফার্মা, চলছে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন।

পদের নাম: ম্যানেজার/ সিনিয়র ম্যানেজার/অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, (কোয়ালিটি কন্ট্রোল)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম.ফার্ম/এম.এসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ১২–১৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।

কর্মস্থল: গাজীপুর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী চিকিৎসা ভাতা, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, মোবাইল বিল, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

এক্সিকিউটিভ নেবে কর্ণফুলী গ্রুপ, বেতন ৩৫–৪০ হাজার টাকা

এনটিআরসিএর অষ্টম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আবেদন শুরু

দেশবন্ধু গ্রুপের অ্যাকাউন্টস বিভাগে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, নবীনদেরও আবেদনের সুযোগ

ঢাকায় নিয়োগ দেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

সজীব গ্রুপের মডার্ন ট্রেড বিভাগে চাকরি, চলছে আবেদন

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড, কর্মস্থল ঢাকা

মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে ২০ জন শোরুম ম্যানেজার নেবে

আরএফএল গ্রুপে ১০০ পদে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, কর্মস্থল ঢাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা