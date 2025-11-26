হোম > চাকরি > বেসরকারি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সে চাকরি, আবেদন শেষ ৮ ডিসেম্বর

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স। প্রতিষ্ঠানটিতে ৪ ক্যাটাগরির শূন্য পদে অসংখ্য লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। নিয়োগের প্রাথমিক বাছাই পর্ব ও লিখিত পরীক্ষা বিভাগীয় শহর রংপুরে অনুষ্ঠিত হবে। রংপুর বিভাগ ও পার্শ্ববর্তী জেলার আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য এটা একটি দারুণ সুযোগ।

পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

কাজের ধরন: কোম্পানির স্থাপনা ও উড়োজাহাজের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রদান।

ন্যূনতম উচ্চতা: ৫’ ৭’’ (১৭০.১৮ সে. মি.)।

পদের নাম: ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।

কাজের ধরন: খাবার পাকেজিং ও লোডিং-আনলোডিং।

ন্যূনতম উচ্চতা: ৫’ ৬’’ (১৬৭.৬৮ সে. মি.) ।

পদের নাম: এয়ারক্রাফট লোডার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।

কাজের ধরন: যাত্রীদের লাগেজ উঠানো ও নামানো।

ন্যূনতম উচ্চতা: ৫’ ৬’’ (১৬৭.৬৮ সে. মি.)।

পদের নাম: ক্লিনার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।

কাজের ধরন: প্রয়োজন অনুযায়ী উড়োজাহাজের মেঝে, টয়লেট, অফিস, রান্নাঘর ও অন্যান্য স্থাপনা পরিষ্কার করা।

ন্যূনতম উচ্চতা: ৫’ ৫’’ (১৬৫.১ সে. মি.)।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

* বয়সসীমা: ২০-২৮ বছর।

* উচ্চতা অনুযায়ী বিএমআই ১৮.৫-২৫ হতে হবে।

* প্রার্থীকে অবশ্যই অধূমপায়ী হতে হবে।

* জাতীয় পরিচয়পত্র থাকা বাধ্যতামূলক।

* শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বেতন ও অন্যান্য সুবিধা

* বেতন: ১৬,০০০–১৮০০০ টাকা (পদবি অনুসারে)।

* ডিউটি শিডিউল অনুযায়ী খাবারের ব্যবস্থা, উৎসব ভাতা, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি ও চিকিৎসা বীমা।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।

পরীক্ষার স্থান: রংপুর শহর।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন করার শেষ সময়: ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

