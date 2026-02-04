হোম > চাকরি > বেসরকারি

আরএফএল গ্রুপে ১০০ পদে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি শোরুম ম্যানেজার পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৪ মার্চ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার

লোকবল নিয়োগ: ১০০ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/স্নাতক/ডিপ্লোমা পাস থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: পিওএস সিস্টেম পরিচালনায় দক্ষতা

অভিজ্ঞতা: ৩ থেকে ৭ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: ২২ থেকে ৩৫ বছর

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো শোরুমে কাজ করতে হতে পারে।

বেতন: ২১ থেকে ৩৫ হাজার টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড, ট্যুর ভাতা, লাভের ভাগ, পারফরম্যান্স বোনাস, মোবাইল বিল, বছরে দুটি উৎসব বোনাস, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বিক্রয় কমিশন, লিভ এনক্যাশমেন্ট।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৪ মার্চ ২০২৬

