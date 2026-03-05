হোম > চাকরি > বেসরকারি

বাংলালিংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে টেলিযোগাযোগ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বাংলালিংক। প্রতিষ্ঠানটিতে চিফ ফিনটেক অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: চিফ ফিনটেক অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: প্রার্থীদের দীর্ঘমেয়াদী ফিনটেক কৌশল এবং বাস্তবায়নে দক্ষতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

