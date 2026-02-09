এসএসসি পাসে ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার, নিয়োগ ১১ জেলায়

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সেলস অফিসার/ সেলস এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ৩০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা/এইচএসসি/এসএসসি।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: ২০–৩০ বছর।
কর্মস্থল: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফেনী, হবিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মৌলভীবাজার, শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, বাইক ভাতা, বিক্রয় প্রণোদনা এবং সংগ্রহ কমিশন, টি/এ-ডি/এর ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ মার্চ, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।