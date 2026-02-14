হোম > চাকরি > বেসরকারি

এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে এসিআই, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি (এসিআই)। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটির করপোরেট সেলস (কনজ্যুমার ব্র্যান্ড) বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র/এক্সিকিউটিভ (করপোরেট সেলস, ভোক্তা ব্র্যান্ড)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: শিল্প প্রবণতা বিশ্লেষণ, করপোরেট ব্যবসায় দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে আকিজ ভেঞ্চার, এসএসসি পাসে আবেদন

৩০-৩৫ হাজার টাকা বেতনে কর্মী নেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

১১ জেলায় ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, নিয়োগ দুই জেলায়

অফিসার পদে কর্মী নেবে এসএমসি, থাকছে না বয়সসীমা

এসএসসি পাসে ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার, নিয়োগ ১১ জেলায়

রানার গ্রুপে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

অ্যাকাউন্টস বিভাগে নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে ইবনে সিনা ফার্মা, চলছে আবেদন

এক্সিকিউটিভ নেবে কর্ণফুলী গ্রুপ, বেতন ৩৫–৪০ হাজার টাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা