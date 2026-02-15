হোম > চাকরি > বেসরকারি

১০০ কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ, ইনক্রিমেন্টসহ থাকছে নানান সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বড় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটোরি সেলস ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটোরি সেলস ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ১০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ অথবা বিএসসি/এমএসসি।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: মাঠ পর্যায়ে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্টসহ বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, ফ্রেশারদেরও আবেদনের সুযোগ

অভিজ্ঞতা ছাড়াই নুভিস্তা ফার্মায় চাকরি, আবেদন শুরু

এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে এসিআই, কর্মস্থল ঢাকা

কর্মী নেবে আকিজ ভেঞ্চার, এসএসসি পাসে আবেদন

৩০-৩৫ হাজার টাকা বেতনে কর্মী নেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

১১ জেলায় ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, নিয়োগ দুই জেলায়

অফিসার পদে কর্মী নেবে এসএমসি, থাকছে না বয়সসীমা

এসএসসি পাসে ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার, নিয়োগ ১১ জেলায়

রানার গ্রুপে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা