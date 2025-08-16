হোম > চাকরি > সরকারি

বিআইডব্লিউটিএর সাঁটলিপিকার পদে নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) একটি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পদটি হলো: সাঁটলিপিকার (ব্যক্তিগত সহকারী)। একই সঙ্গে এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক, টাইপিং এবং শর্টহ্যান্ড পরীক্ষার সময়সূচিও প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিআইডব্লিউটিএর যুগ্ম পরিচালক (মানবসম্পদ) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের টাইপিং এবং শর্টহ্যান্ড পরীক্ষা দুপুর ১২টায় এবং মৌখিক পরীক্ষা বেলা আড়াইটায় মতিঝিলে অবস্থিত বিআইডব্লিউটিএর সদস্যের (পরিকল্পনা ও পরিচালন) দপ্তরে অনুষ্ঠিত হবে। এতে তিনটি শূন্য পদের বিপরীতে মোট ১৫ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।

এর আগে, গত ২৫ জুলাই সাঁটলিপিকারের পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রার্থীদেরকে লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ব্যবহার করে মৌখিক, টাইপিং এবং শর্টহ্যান্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। নতুন করে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আবেদনকারীদের অন্য প্রযোজ্য/অনুসরণীয় শর্তাবলির প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মূল কপি মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ১ (এক) সেট ফটোকপি ও সদ্য তোলা তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

