হোম > চাকরি > সরকারি

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)। ‘কাউন্সিলর কাম ইন্সপেক্টর নিয়োগ ও চাকরি’ নীতিমালা-২০১৯ অনুযায়ী ৯ম গ্রেডের ১২টি শূন্য পদে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

পদ: কাউন্সিলর কাম ইন্সপেক্টর (সোশ্যাল)।

পদসংখ্যা: ৯টি।

যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে ন্যূনতম সিজিপিএ ২.২৫ অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর বা ৪ বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদ: কাউন্সিলর কাম ইন্সপেক্টর (এনভায়রনমেন্ট); ৩টি।

যোগ্যতা: এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং।

ভূগোল ও পরিবেশ, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, কৃষি রসায়ন, এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ন্যূনতম সিজিপিএ ২.২৫ অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩২ বছর এবং বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩৫ বছর।

আবেদনপ্রক্রিয়া: বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের অনলাইনে ওয়েবসাইটে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি: ভ্যাটসহ ২২৩ টাকা। অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ভ্যাটসহ ৫৬ টাকা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ সময়: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

৩৩ কর্মী নেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পিএসসির এমসিকিউ পরীক্ষা ১৫ সেপ্টেম্বর

৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের পরীক্ষার সূচি

৬৩ কর্মী নেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

১১ পদে চাকরি দেবে পরমাণু শক্তি কমিশন

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে চাকরির সুযোগ

১২ কর্মী নেবে ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন

৪৫ হাজার টাকা বেতনে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনে চাকরি

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের লিখিত পরীক্ষা ২২ সেপ্টেম্বর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা