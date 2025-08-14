হোম > চাকরি > সরকারি

নেসকোর নির্বাহী পরিচালক পদে পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসির (নেসকো) নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) পদে নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৫ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

শনিবার (৯ আগস্ট) প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন) মো. রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজধানীর আব্দুল গণি রোডে অবস্থিত বিদ্যুৎ ভবনে ১৫ আগস্ট (শুক্রবার) সকাল ৯টায়

এ পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ১২ প্রার্থী অংশ নেবেন। পরীক্ষার প্রবেশপত্র নেসকোর ক্যারিয়ার পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করে প্রিন্টেড (রঙিন) কপিসহ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।

সম্পর্কিত

খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

৮০০ নার্স নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বড় নিয়োগ, পদ ১৫৯

নার্স নিয়োগে বড় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, নেবে ৮০০ জন

নির্বাচন কমিশনের ৯ পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৪৩৪৫

চাঁদপুর সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২১০ জনের চাকরির সুযোগ

১০ কর্মী নেবে পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

ফায়ার সার্ভিসের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষার সূচি

বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬

আনসার-ভিডিপিতে চাকরির সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা