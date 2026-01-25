হোম > চাকরি > সরকারি

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৪১৮ পদে বড় নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক 

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ছবি: এএফপি

নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের (এনপিসিবিএল) অধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২১ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৩৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানী ও মেডিকেল অফিসার।

পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার (সাইকোলজি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮৪,০০০ টাকা।

পদের নাম: সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সাইকোলজি)।

পদসংখ্যা: ৩টি।

বেতন: ৭৫,৬০০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: মেডিকেল অফিসার, ৩টি।

বেতন: ৬২,৪০০ টাকা।

বিভিন্ন বিষয় বা বিভাগের কর্মকর্তা।

পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক।

পদসংখ্যা: (ইলেকট্রিক্যাল ৭টি, ইলেকট্রনিকস ১১টি, কেমিস্ট্রি ৮টি)।

বেতন: ৬২,৪০০ টাকা।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রনিকস)।

পদসংখ্যা: ৩টি।

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০)

৪৮,০০০ টাকা।

পদের নাম: উপসহকারী ব্যবস্থাপক (সামাজিক ও পরিবেশ ইউনিট)।

পদসংখ্যা: ৩টি।

বেতন: ৪৮,০০০ টাকা।

বিভিন্ন বিষয় বা বিভাগের বিশেষায়িত টেকনিক্যাল স্টাফ।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রেন অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৪টি।

বেতন: ২৭,৬০০ টাকা।

পদের নাম: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রেন অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৪টি।

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫)

২৪,০০০ টাকা।

পদের নাম: ট্রেইলার বা ফর্কলিফট অপারেটর।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ২৪,০০০ টাকা।

পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান (ওয়েল্ডিং)।

পদসংখ্যা: ৫টি।

বেতন স্কেল: ২১,৬০০ টাকা।

পদের নাম: মিলিং মেশিন অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৩টি।

বেতন: ২১,৬০০ টাকা।

পদের নাম: পলিশার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ২১,৬০০ টাকা।

পদের নাম: রিগার।

পদসংখ্যা: ১০টি।

বেতন: ২১,৬০০ টাকা।

বিভিন্ন বিষয় বা বিভাগের টেকনিক্যাল স্টাফ।

পদের নাম: টেকনিশিয়ান বা ফিটার।

পদসংখ্যা: ২১টি।

বেতন: ২৪,০০০ টাকা।

পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান।

পদসংখ্যা: (ইলেকট্রনিকস ৪, কুলিং অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং ৩, মেকানিক্যাল ৭, ফিজিকস বা কেমিস্ট্রি ১১)।

বেতন: ২১,৬০০ টাকা।

ডিকনটামিনেশন স্টাফ।

পদের নাম: ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট (ইকুইপমেন্ট ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট বা প্রিমিসেস ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট বা স্যানিটারি এয়ারলক অ্যাটেনডেন্ট। অ্যাকটিভ লন্ড্রি অ্যাটেনডেন্ট)।

পদসংখ্যা: ১৯টি।

বেতন: ১৭,৪০০ টাকা।

অন-সাইট ফায়ার স্টেশন বিভাগ

পদের নাম: উপব্যবস্থাপক (ফায়ার স্টেশন)।

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬)।

বেতন: ৮৪,০০০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (ফায়ার স্টেশন)।

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৮)

বেতন: ৬২,৪০০ টাকা।

পদের নাম: সিনিয়র ফায়ার অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯)

৫২,৮০০ টাকা।

পদের নাম: ফায়ার সুপারভাইজার।

পদসংখ্যা: ৪টি

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৩)

বেতন: ৩১,২০০ টাকা।

পদের নাম: ফায়ার লিডার।

পদসংখ্যা: ৫টি

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪)

বেতন: ২৭,৬০০ টাকা।

পদের নাম: সিনিয়র ফায়ার ফাইটার।

পদসংখ্যা: ১২টি

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬)

বেতন: ২১,৬০০ টাকা।

নিরাপত্তা ও শারীরিক সুরক্ষা সেবা বিভাগ

পদের নাম: ইন্সপেক্টর (এনপিপি স্টেশন সিকিউরিটি পেট্রল এক্সামিনেশন)।

পদসংখ্যা: ৫টি

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯)

বেতন: ৫২,৮০০ টাকা।

পদের নাম: ভেহিকেল ইন্সপেক্টর।

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯)

বেতন: ৫২,৮০০ টাকা।

পদের নাম: জুনিয়র সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর।

পদসংখ্যা: ৬০টি

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০)

বেতন: ৪৮,০০০ টাকা।

পদের নাম: জুনিয়র সিকিউরিটি সুপারভাইজার।

পদসংখ্যা: ৫০টি

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪)

বেতন: ২৭,৬০০ টাকা।

পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যাটেনডেন্ট।

পদসংখ্যা: ১৪৫টি

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৭)

বেতন: ২০,৪০০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীর লিংকে গিয়ে অলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬; রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি

ডিপিডিসির মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ১৯৯

অফিসার ক্যাডেট নেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

ইমাম-মুয়াজ্জিন নেবে পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বড় নিয়োগ, পদ ১৩৩

দুদকের ২ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি

ইউজিসির পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ: মৌখিক পরীক্ষা শুরু ২৮ জানুয়ারি

বিডার এডি পদের মৌখিক পরীক্ষা শুরু ২৬ জানুয়ারি

ডাক বিভাগের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা