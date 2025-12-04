হোম > চাকরি > সরকারি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ৯০ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা’ পদে ৯০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গত ১৯ নভেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ৯০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড নম্বর থেকে সার্ভিস চার্জসহ আবেদন ফি বাবদ ১৬৮ টাকা অনলাইনে ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

বস্ত্র অধিদপ্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৩৮ প্রার্থী

ডিজিএফআইয়ের এডি পদের লিখিত পরীক্ষা ৫ ডিসেম্বর

খুলনা ওয়াসায় ১৪ পদে চাকরির সুযোগ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৭ জনের চাকরি

খুলনা শিপইয়ার্ডে ৮ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৪ ডিসেম্বর

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে ৫৫ জনের চাকরি

২৯ কর্মী নেবে নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল

বিজেএসসির নিয়োগ পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর

এটিইও পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা