৫৩ হাজার টাকা বেতনে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে চাকরির সুযোগ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির এক ধরনের পদে ২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: মেডিক্যাল অফিসার।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রীসহ ১ বছরের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: সার্জারী/মেডিসিন/গাইনোকোলজী/চক্ষু/ইএনটি/রেডিওগ্রাফী/পেড্রিয়াটিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদন ফি: ২০০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আবেদনপত্রে পদের নাম, প্রার্থীর নাম, পিতার নাম ও মাতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জন্ম তারিখ ও বয়স, জাতীয়তা ধর্ম, শিক্ষগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, পেশাগত যোগ্যতার বিস্তারিত বিবরণ ও অন্যান্য পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কার্যাদি উল্লেখ পূর্বক ‘পরিচালক (প্রশাসন), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ’ বরাবরে ডাকযোগে/ সরাসরি প্রেরণ করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।