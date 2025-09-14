হোম > চাকরি > সরকারি

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ৫টি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৭৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম সচিব (প্রশাসন অধিশাখা-১) মো. সারওয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। ৫টি পদ হলো ক্যাটালগার, কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইটে ও টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং এসএমএসের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে প্রার্থীদেরকে অবহিত করা হবে।

সম্পর্কিত

বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষা শুরু ২৭ সেপ্টেম্বর

৯ পদে কর্মী নেবে পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে চাকরির সুযোগ

পিএসসির বিশাল নিয়োগ: প্রধান শিক্ষক ও সিনিয়র স্টাফ নার্স-সহ ২,৮২৫ পদে আবেদন করুন

বিটিসিএলে ৯২ জনের চাকরি, আবেদন শুরু ১৫ সেপ্টেম্বর

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষা ২০ সেপ্টেম্বর

গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের এমসিকিউ পরীক্ষার সূচি

৪৮তম বিশেষ বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৩১২০

ফায়ার সার্ভিসের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ২৭৫৮

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১১২
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা