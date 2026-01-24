দুদকের ২ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দুটি পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ১৪৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুটি পদ হলো সহকারী পরিচালক ও কোর্ট ইন্সপেক্টর।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, ২০ ও ২১ জানুয়ারি দুটি পদে অনুষ্ঠিত কম্পিউটার (তত্ত্বীয়) ও কম্পিউটার (ব্যবহারিক) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কম্পিউটার তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মৌখিক দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচিসহ এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং টেলিটকের সহায়তায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।