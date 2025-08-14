হোম > চাকরি > সরকারি

পানি উন্নয়ন বোর্ডে ২৮৪ জনের চাকরি, এসএসসি পাসে আবেদন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ২০তম গ্রেডে ‘অফিস সহায়ক’ পদে ২৮৪ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত রোববার (১০ আগস্ট) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ২৮৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদন ফি: ৫০ টাকা।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: সরকারি বিধি অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

