হোম > চাকরি > সরকারি

৪৬ কর্মী নেবে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ১১ তম গ্রেডে বেতন

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। বিবিএএলের এক ধরনের শূন্য পদে মোট ৪৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট।

পদ সংখ্যা: ৪৬ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় প্রতিটিতে কমপক্ষে জিপিএ–৩ (৫–এর মধ্যে) অথবা ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে সিজিপিএ ২.৫ (৪–এর মধ্যে) থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা

উচ্চতা: পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫’৬” এবং মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫’৪ ”।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর। (অবসরপ্রাপ্ত এনসিও/জেসিও প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর)।

বেতন: ১২,৫০০-৩০, ২৩০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

ফায়ার সার্ভিসের বিভিন্ন পদের পরীক্ষা ৪ অক্টোবর

বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

কারা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৬

ভূমি মন্ত্রণালয়ে বড় নিয়োগ, পদ ১২৪

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে ২৭ জনের চাকরি

আরডিএর এমসিকিউ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৮২

কর্মী নেবে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, বেতন ১১তম গ্রেডে

নাটোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

৯২ কর্মী নেবে টেলিকমিউনিকেশন্স

৫০ কর্মী নেবে নেত্রকোণা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা