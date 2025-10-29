চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ অক্টোবর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ই-মেইল ঠিকানার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি বা ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল বা মেকানিক্যাল। কমপক্ষে ৩ বছরের ওয়ার্কশপ পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: উপ-সহ প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল। কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
পদের নাম: স্টোর ইনচার্জ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল বা পাওয়ার এবং কমপক্ষে ৩ বছর স্টোর এবং কম্পিউটার পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
পদের নাম: স্টোরকিপার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি পাস এবং কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
পদের নাম: মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস (অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য)।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: এসি ও অটো ইলেকট্রিশিয়ান (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: ডেন্ট মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী ডেন্ট মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: সহকারী ডেন্ট মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: পেইন্টার (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
আবেদন পদ্ধতি: আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা যাবে। এ ছাড়া, প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট (www.cddl.gov.bd) থেকেও অথবা সরাসরি এই লিংকে গিয়ে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে। খামের ওপর আবেদন করা পদের নাম, নিজ জেলা এবং বিজ্ঞপ্তির সূত্র নম্বর উল্লেখ করে নির্ধারিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: ‘বিএন এমটি ওয়ার্কশপ, বানৌজা ঈসা খান, নিউ মুরিং চট্টগ্রাম’ অফিসে অথবা bnmtwcddl@gmail.com এই ঠিকানায় ই-মেইল করা যাবে। প্রার্থীকে পূরণকৃত আবেদন ফরমের সঙ্গে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও অভিজ্ঞতা সনদপত্রের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি