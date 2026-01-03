চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৯ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৩০ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সচিব রবীন্দ্র চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রোগ্রামার, সহকারী স্থপতি, স্টাফ অফিসার, জনসংযোগ কর্মকর্তা, জিআইএস অপারেটর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব পদের লিখিত পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি (শুক্রবার) সকাল ১০টায় রাজধানীর পল্লবীতে অবস্থিত এমডিসি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের অনুকূলে বর্তমান ঠিকানায় ডাকযোগে প্রবেশপত্র পাঠানো হয়েছে। যেসব প্রার্থীর বরাবর প্রবেশপত্র যথাসময়ে পৌঁছাইনি, সে সব প্রার্থী ৮ জানুয়ারি বিকেল ৪টার মধ্যে সিডিএ কার্যালয় থেকে বিকল্প প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।