মজুরি বোর্ডের ব্যবহারিক পরীক্ষার সূচি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১২ মার্চ এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ১৩ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
৭ মার্চ প্রতিষ্ঠানটির সচিব ও বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সদস্যসচিব রাইসা আফরোজ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে, এদিন প্রতিষ্ঠানটির সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৩ জন প্রার্থী ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই পরীক্ষা ১২ মার্চ সকাল ১০টায় নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। একই তারিখে ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জানানো হবে।