পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের মৌখিক পরীক্ষার সূচি

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের (পাবক) বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৮ অক্টোবর থেকে এই পরীক্ষা শুরু হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষের যুগ্ম সচিব মো. হারুন-অর-রশীদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে ২৪ অক্টোবর এসব পদে প্রতিষ্ঠানটির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অফিস সহায়ক ও লস্কর পদের পরীক্ষা ২৮ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে; পাইলট, সহকারী পরিচালক (এস্টেট) ও সহকারী পরিচালক (অর্থ) পদের পরীক্ষা ২৯ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে; ল্যান্ড সার্ভেয়ার পদের পরীক্ষা একই দিন বেলা ২টা থেকে এবং উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদের পরীক্ষা ৩০ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে। সব পদের পরীক্ষা কাকরাইলে অবস্থিত পাবকের ঢাকা অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।
মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের প্রবেশপত্র সঙ্গে আনতে হবে। লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে। অনলাইনে আবেদনের প্রিন্ট/হার্ড কপি, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সব সনদের মূল কপি, স্থায়ী ঠিকানা সমর্থনে জাতীয়তা/নাগরিকত্ব সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/শারীরিক প্রতিবন্ধী/তৃতীয় লিঙ্গ সনদ, অভিজ্ঞতার সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সঙ্গে আনতে হবে।
মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে সব সনদের একটি সেট সত্যায়িত ফটোকপি পরীক্ষাকেন্দ্রে জমা দিতে হবে।