সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের লিখিত পরীক্ষা ২১ নভেম্বর

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ‘জুনিয়র টেকনিশিয়ান’ (উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ) পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি, কেন্দ্র এবং প্রবেশপত্র সংগ্রহের সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২১ নভেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ১৮৭ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
রোববার (৯ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (এইচআরডি-১) মো. জবদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা আগামী শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত মতিঝিলে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীরা ১৩ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১ ঘণ্টা আগেপর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।
প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশপত্র ছাড়া যেকোনো কাগজ, বই, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, স্মার্টওয়াচ, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক বা ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।
প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।