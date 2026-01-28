হোম > চাকরি > সরকারি

নবম গ্রেডে কর্মী নেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

চাকরি ডেস্ক 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি)। প্রতিষ্ঠানটিতে নবম গ্রেডে প্রশাসনিক অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২২ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: প্রশাসনিক অফিসার (রেজিস্ট্রার অফিস)।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: শিক্ষাজীবনের সব পর্যায়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা বিভাগ বা সিজিপিএ ২.৫ ও স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে সিজিপিএ ২.৫-এর নিচে বা তৃতীয় শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিজ্ঞতা: কম্পিউটার ব্যবহারের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরমে ১০ কপি দরখাস্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সব সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি প্রতি সেটের সঙ্গে যুক্ত করে রেজিস্ট্রার বরাবর অফিস চলাকালে জমা দিতে হবে। ৬ টাকা মূল্যের ডাক টিকিটসহ নিজের নাম, ঠিকানা লিখিত ১০ ইঞ্চি বাই×৪ ইঞ্চি সাইজের খামে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি: ৬০০ টাকা। অগ্রণী ব্যাংকে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (৯ম গ্রেড)।

সুযোগ-সুবিধা: বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

