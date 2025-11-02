ডেসকোর সাবস্টেশন অ্যাসিস্ট্যান্টের ফল প্রকাশ

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের (ডেসকো) সাবস্টেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত লিখিত, টাইপিং টেস্ট ও ভাইভা পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
ডেসকোর পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, গত ১৩ জুলাই প্রতিষ্ঠানটির এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর ৪ অক্টোবর পদটির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের টাইপিং টেস্ট ও ভাইভা পরীক্ষা গত ২৮-৩০ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নির্বাচিত ও সুপারিশ করা প্রার্থীদের মেডিকেল চেকআপ রিপোর্টপ্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে।
