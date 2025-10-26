হোম > চাকরি > সরকারি

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১১৫ পদে নিয়োগ

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩১ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

পদের নাম: সরকারী প্রকৌশলী।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা অ্যাগ্রিকালচারাল সমমান শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সহকারী প্রকৌশলী।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী স্থপতি।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: ফার্মেসিতে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সরকারী প্রোগ্রামার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: স্টাফ অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: প্রথম শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা প্রথম শ্রেণির অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: জনসংযোগ কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: প্রথম শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা প্রথম শ্রেণির অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: ইকোনমিক অ্যানালিস্ট।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান বা ফাইন্যান্স বা ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: জিআইএস অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৩টি।

যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা ভূগোল বা ভূ-পরিবেশ বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: জুনিয়র হিসাবরক্ষক।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: বাণিজ্য শাখায় স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিধারী। হিসাবরক্ষণ বিষয়ে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: মার্কেট সুপারিনটেনডেন্ট।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। বাংলা ও ইংরেজিতে কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দ গতি থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাফটসম্যান।

পদসংখ্যা: ৪টি।

যোগ্যতা: নকশা ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৭৯০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: ৪টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৭৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ১১টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: মেইনটেন্যান্স ইন্সপেক্টর।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী ক্যাশিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ইমারত পরিদর্শক।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: সার্ভেয়ার।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অটো ইলেকট্রিশিয়ান।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: পাম্পচালক।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।

বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।

পদের নাম: লিফটম্যান।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: এস্কালেটর অপারেটর।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: মুয়াজ্জিন।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে দাখিল পাস হতে হবে।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী পাম্পচালক।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ১২টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: প্রসেস সার্ভার।

পদসংখ্যা: ৩টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: ইলেকট্রিক হেল্পার।

পদসংখ্যা: ৫টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।

পদসংখ্যা: ১৪টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: মালি।

পদসংখ্যা: ৪টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।

পদসংখ্যা: ৩টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আবেদন ফরমেট প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট www.cda.gov.bd থেকে ডাউনলোড করা যাবে। এরপর আবেদনপত্র ‘সচিব, চউক’ বরাবর পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর, ২০২৫।

