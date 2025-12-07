দুদকের তিন পদের নিয়োগ পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তিনটি পদে লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৩ ডিসেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ১ ডিসেম্বর প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক মো. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর পরিচালক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পদগুলো হলো: সহকারী পরিদর্শক, হিসাবরক্ষক ও ক্যাশিয়ার। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পদগুলোতে অনুষ্ঠিতব্য লিখিত (রচনামূলক) পরীক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত এসএমএস প্রার্থীদের মুঠোফোনে পাঠানো হয়েছে।
আগামী ১৩ ডিসেম্বর (শনিবার) সকাল ১০টা থেকে বিকাল ২টা পর্যন্ত সেগুন বাগিচা হাই স্কুল কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা এদিনের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।