৪ হাজার এসআই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি আসছে, সিদ্ধান্ত কাল

বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বাড়াতে বড় ধরনের জনবল নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন করে ৪ হাজার এসআই (সাব-ইন্সপেক্টর, নিরস্ত্র) পদ সৃজনের প্রস্তাব চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বৈঠকে বসছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

রোববার (৮ মার্চ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব ফরিদা খানম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মঙ্গলবার দুপুর ২টায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (ভবন-৮, কক্ষ-২০৮) এই পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য এই সভায় ৪ হাজার এসআই (গ্রেড-১০) পদ সৃজনের প্রস্তাবটি বিস্তারিত পর্যালোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে এতে উল্লেখ করা হয়।

পুলিশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদ সার্জেন্ট ও কনস্টেবলে এর আগে থেকে আবেদনগ্রহণ চলছে। সম্প্রতি এই দুটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে গত ৮ মার্চ থেকে সার্জেন্ট পদের আবেদন শুরু হয়। চলবে ২ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।

অন্যদিকে দেশের ৬৪ জেলা থেকে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল নিয়োগের আবেদন শুরু হয়েছে ৫ মার্চ থেকে। ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সী তরুণেরা ৩১ মার্চ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন।

