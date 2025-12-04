বস্ত্র অধিদপ্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৩৮ প্রার্থী

বস্ত্র অধিদপ্তরের দুটি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৩৩৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসন ও অর্থ বিভাগের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) আ ন ম তরিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দুটি পদ হলো: ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিস সহায়ক। এর মধ্যে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৬৮ এবং অফিস সহায়ক পদে মোট ২৭০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর অধিদপ্তরের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় সম্পর্কে বস্ত্র অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের খুদে বার্তার মাধ্যমে প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে জানিয়ে দেওয়া হবে।