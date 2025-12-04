হোম > চাকরি > সরকারি

বস্ত্র অধিদপ্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৩৮ প্রার্থী

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

বস্ত্র অধিদপ্তরের দুটি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৩৩৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসন ও অর্থ বিভাগের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) আ ন ম তরিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

দুটি পদ হলো: ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিস সহায়ক। এর মধ্যে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৬৮ এবং অফিস সহায়ক পদে মোট ২৭০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর অধিদপ্তরের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় সম্পর্কে বস্ত্র অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের খুদে বার্তার মাধ্যমে প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ৯০ জনের চাকরি

ডিজিএফআইয়ের এডি পদের লিখিত পরীক্ষা ৫ ডিসেম্বর

খুলনা ওয়াসায় ১৪ পদে চাকরির সুযোগ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৭ জনের চাকরি

খুলনা শিপইয়ার্ডে ৮ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৪ ডিসেম্বর

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে ৫৫ জনের চাকরি

২৯ কর্মী নেবে নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল

বিজেএসসির নিয়োগ পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর

এটিইও পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা