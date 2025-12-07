চাকরির সুযোগ দেবে মশক নিবারণী দপ্তর

ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির চার ক্যাটাগরির পদে মোট পাঁচজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৭ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২০ নভেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাবরক্ষক, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৮৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দ হতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৮৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৮৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনপদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।