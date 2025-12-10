হোম > চাকরি > সরকারি

৩১ কর্মী নেবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ৩১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। ভারী যানবাহন চালনার বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ১৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

আবেদন ফি: ১১২ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

