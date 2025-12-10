৩১ কর্মী নেবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ৩১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। ভারী যানবাহন চালনার বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ১৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
আবেদন ফি: ১১২ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি