অভিজ্ঞতা ছাড়াই অফিসার পদে চাকরি দেবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। দেশের স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টির আইটি সাপোর্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিসার, (আইটি সাপোর্ট)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: আইটি সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, নেটওয়ার্কিং জ্ঞান, হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ (রূপগঞ্জ)।

বেতন: ৩০ হাজার টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: সাপ্তাহিক ২দিন ছুটি, চিকিৎসা ভাতা, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, শেয়ারড ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, অর্জিত ছুটি নগদীকরণের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

