হোম > চাকরি > সরকারি

যুব অধিদপ্তরের ব্যবহারিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাড়িচালক পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১০ জানায়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৩০ ডিসেম্বর অধিদপ্তরের যুগ্ম সচিব পরিচালক (প্রশাসন) ও বিভাগীয় নিয়োগ কমিটির সভাপতি এম এ আখের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ২৩ জুলাইয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গাড়িচালক পদে আবেদনকারীদের লিখিত পরীক্ষা গত ১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল একই দিন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এতে ৫৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা আগামী ১০ জানুয়ারি সকাল ৯টা থেকে সাভারে অবস্থিত যুব উন্নয়ন একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হবে।

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি

এটিইও পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

দুদকের তিন পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির পরীক্ষা স্থগিত

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৭৩

মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষা ৮ জানুয়ারি

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক: পেছাল প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

৪৬তম বিসিএস: বুধ ও বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত

বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা