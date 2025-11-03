কর্মী নেবে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, আবেদন শেষ আজই

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ক্যাটাগরির পদে চুক্তিভিত্তিক অসংখ্য জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৬ অক্টোবর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২৮ অক্টোবর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবদেন করতে পারবেন।
পদের নাম: সুপারভাইজার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক বা সমমান পরীক্ষায় পাস। মোবাইল অপারেটর কল সেন্টারে সুপারভাইজার ক্যাটাগরির কাজে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: ৩৫ বছর।
পারিশ্রমিক: ঘণ্টাপ্রতি ১৫০ টাকা। (সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪০ ঘণ্টার অধিক নয়)।
পদের নাম: আইটি এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাস। কম্পিউটার ট্রাবল-শুটিং এবং নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতসংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরির কাজে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
পারিশ্রমিক: ঘণ্টাপ্রতি ১২৫ টাকা। (সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪০ ঘণ্টার অধিক নয়)।
পদের নাম: এজেন্ট।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাস। মোবাইল অপারেটর কল সেন্টারে এজেন্ট হিসেবে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
পারিশ্রমিক: ঘণ্টাপ্রতি ৭০ টাকা। (সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪০ ঘণ্টার অধিক নয়)।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।