হোম > চাকরি > সরকারি

কর্মী নেবে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, আবেদন শেষ আজই

চাকরি ডেস্ক 

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ক্যাটাগরির পদে চুক্তিভিত্তিক অসংখ্য জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৬ অক্টোবর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২৮ অক্টোবর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবদেন করতে পারবেন।

পদের নাম: সুপারভাইজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক বা সমমান পরীক্ষায় পাস। মোবাইল অপারেটর কল সেন্টারে সুপারভাইজার ক্যাটাগরির কাজে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

বয়সসীমা: ৩৫ বছর।

পারিশ্রমিক: ঘণ্টাপ্রতি ১৫০ টাকা। (সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪০ ঘণ্টার অধিক নয়)।

পদের নাম: আইটি এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাস। কম্পিউটার ট্রাবল-শুটিং এবং নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতসংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরির কাজে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

পারিশ্রমিক: ঘণ্টাপ্রতি ১২৫ টাকা। (সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪০ ঘণ্টার অধিক নয়)।

পদের নাম: এজেন্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাস। মোবাইল অপারেটর কল সেন্টারে এজেন্ট হিসেবে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

পারিশ্রমিক: ঘণ্টাপ্রতি ৭০ টাকা। (সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪০ ঘণ্টার অধিক নয়)।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

সহকারী জজ নিয়োগের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৫০

পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মৌখিক পরীক্ষার সূচি

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের মৌখিক পরীক্ষার সূচি

নৌবাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ডেসকোর সাবস্টেশন অ্যাসিস্ট্যান্টের ফল প্রকাশ

ডেসকোতে চাকরির সুযোগ

হাইড্রোকার্বন ইউনিটে নিয়োগ পরীক্ষর ফল প্রকাশ

চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডে চাকরির সুযোগ

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে ৯৯ জনের চাকরি

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি, বেতন ১৬তম গ্রেডে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা