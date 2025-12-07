হোম > চাকরি > সরকারি

আবাসন পরিদপ্তরে ১১ পদে ৮১ জনের চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকারি আবাসন পরিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানটিতে ১১ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ৮১ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকেত হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দ থাকতে হবে। সাঁটলিপিতে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ৪৫ ও ইংরেজিতে ৭০ শব্দ থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ২৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষক।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী কেয়ারটেকার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

পদের নাম: সহকারী উপপরিদর্শক।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: বাবুর্চি।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বাবুর্চি হিসেবে অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ৯টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।

পদসংখ্যা: ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: মালি।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।

পদসংখ্যা: ১৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)।

পদের নাম: কামরা বাহক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

দুদকের তিন পদের নিয়োগ পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর

মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৯০

চাকরির সুযোগ দেবে মশক নিবারণী দপ্তর

খুলনা মেডিকেলে চাকরির সুযোগ

ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরীক্ষা বাতিল

উপখাদ্য পরিদর্শক পদের ফল প্রকাশ

সহকারী জজের লিখিত পরীক্ষার সম্ভাব্য সূচি

রেলওয়ের নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

স্পারসোর একটি পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ৯০ জনের চাকরি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা