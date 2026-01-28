বিকেএসপিতে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২১ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সম্মানীভিত্তিক সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে (সিভিল) অনার্স ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সরকারি ক্রয় পদ্ধতিতে বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: সম্মানীভিত্তিক প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-১, পদার্থবিজ্ঞান-১)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরেই তৃতীয় শ্রেণি বা বিভাগ গ্রহণযোগ্য হবে না।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: সম্মানীভিত্তিক সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-৩, পৌরনীতি-১)।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান ও বিএড ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: শিক্ষাজীবনে যেকোনো ১টি তৃতীয় বিভাগ বা সমমান গ্রহণযোগ্য হবে। শিক্ষক নিবন্ধনধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: সম্মানীভিত্তিক ফিজিওথেরাপিস্ট-১।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিজিওথেরাপিতে স্নাতক ডিগ্রি অথবা ফিজিওথেরাপিতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র ‘মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা’ বরাবর ডাকযোগে অথবা বিকেএসপি অফিসে রক্ষিত বাক্সে (অফিস চলাকালে) পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি