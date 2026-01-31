হোম > চাকরি > সরকারি

বিমা কর্তৃপক্ষের লিখিত পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 

বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে প্রবেশপত্র সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২৯ জানুয়ারি কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন) ও উপসচিব আহম্মদ এহসান উল হান্নান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো সহকারী পরিচালক, কর্মকর্তা, কম্পিউটার অপারেটর ও ডেটা এন্ট্রি বা কন্ট্রোল অপারেটর। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত সরকারি বাঙলা কলেজ কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এসব পদে আবেদনকারী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। এর আগে, ২০২৫ সালের ২৩ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

সম্পর্কিত

বিজ্ঞান জাদুঘরের মৌখিক পরীক্ষা ৩ ফেব্রুয়ারি

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ২৯৯

কলকারখানা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১২ পদের ফল প্রকাশ

তুলা উন্নয়ন বোর্ডে ১০ পদে ৩৬ জনের চাকরির সুযোগ

নবম গ্রেডে কর্মী নেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিকেএসপিতে চাকরির সুযোগ

বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নেবে এনআইবি

বস্ত্র অধিদপ্তরের দুই পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৮২

স্থানীয় সরকার বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৫৪ প্রার্থী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা