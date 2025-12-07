মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৯০

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৯০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। কর্পোরেশনের যুগ্মপরিচালক মো. মাসুদুল আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পদগুলো হলো: ব্যবস্থাপক, প্রকৌশলী, ৩য় প্রকৌশলী, প্রশাসনিক অফিসার, সহকারী মার্কেটিং অফিসার, ৪র্থ প্রকৌশলী, ফোরম্যান, সহকারী হিসাব রক্ষক, ক্যাশিয়ার, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, সাঁট লিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও নার্সারী সহকারী।
এর আগে, ৫ ডিসেম্বর এসব পদে লিখিত পরীক্ষা তেজগাঁও কলেজ ও তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তীতে টেলিটকের মাধ্যমে এসএমএস যোগে প্রার্থীদের জানানো হবে এবং যথারীতি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।